بمشاركة (21) دكتوراً يمنياً .. انطلاق دورة كيفية التعامل مع حالات الاصابة بمرض الكوليرا ببنغلاديش

انطلقت صباح أمس ،الخميس، فعاليات دورة تدريب الأطباء اليمنيين في كيفية التعامل مع حالات الإصابة بمرض الكوليرا المنعقدة في مدينة "دكا" عاصمة جمهورية بنغلاديش، والتي ستمتد لسته أيام بمشاركة (21) دكتوراً من عشر محافظات بالجمهورية اليمنية .

وتقام الدورة التي افتتحها مندوب الخارجية الكويتية الأستاذ / فايد الشمري ومدير مركز الأبحاث والدراسات (آي سي دي دي آر بي) وجمع غفير من البروفسورات البنغالية الخارجية، بدعم سخي من الأشقاء في دولة الكويت بتمويل السيد الفاضل (ثنيان الغانم) وإشراف فريق عطاء المراءة الكويتية الإنساني، وبالتنسيق مع شبكة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية باليمن، وتنفيذ مركز(آي سي دي دي آر بي) ..

وقام المتدربون وبمعية أساتذة المركز ،على هامش الدورة، بزيارة لمرضى الكوليرا والاطلاع عن قرب في كيفية التعامل مع المصابين في عاصمة بنغلاديش "دكا" .

وفي سياق متصل، أجرت قناة بنغلاديش الرسمية مقابلة مع المتحدث الرسمي باسم المتدربين في القناة، أوضح خلالها الهدف من هذه الدورة التي جاءت تلبية للنداء الإنساني الذي أطلقته المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية بشأن تكاتف الجهود لإيقاف اجتياح مرض الكوليرا بالمدن اليمنية والذي أودى بحياة ما يزيد على (2300) حالة وإصابة (700000) حالة ، شاكراً الأشقاء في الكويت على دعمهم لمواجهة هذا الوباء، ورعاية شبكة استجابة لتنظيم هذه الدورة.