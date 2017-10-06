مؤسسة الملح بعدن تستأنف أنتاج الملح بعد توقف دام سنتين

استأنفت المؤسسة العامة للملح في العاصمة عدن نشاطها بالانتاج بعد توقف دام سنتين جراء الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على المدينة وسببت اضرار في المرافق والمؤسسات ، وبجهود حثيثة من قبل إدارة وموظفي الملح تم التغلب على كافة العراقيل وإعادة الانتاج بوضعه الطبيعي ..

وتحدث مدير عام المؤسسة ناصر الحسني، أن استئناف الانتاج يأتي ضمن عملية تطبيع الأوضاع في عدن و إعادة عمل المؤسسات التي تضررت جراء الحرب وتفعيل المجال الاقتصادي في العاصمة المؤقتة عدن، مؤكداً استعداد المؤسسة وجاهزيتها لتغطية كل الطلبات المحلية والخارجية.

وقال الحسني "ان المؤسسة لديها القدرة على تغطية اي طلب وبجودة عالية في الإنتاج".

وأضاف: "إن عودة الانتاج وتصديره للخارج سيشكل رافد اقتصادي للمؤسسة وللمحافظة وللدولة بشكل عام"، داعياً رجال الاعمال والشركات المحلية والعالمية إلى تفعيل الشراكة والاستثمار مع المؤسسة التي ستقدم العديد من التسهيلات والإجراءات التي من شأنها تشجيع الاستثمار والتصدير.

وعبر الحسني في تصريحه عن شكره لدولة رئيس الوزراء والسلطة المحلية بالعاصمة عدن على تعاونهم وتجاوبهم مع المؤسسة وتقديمهم العديد من التسهيلات التي ساهمت في إعادة المؤسسة الى الانتاج بعد ركود طويل..