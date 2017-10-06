تغريدة للقاسمي يصف فيها الجوهري بالبنشري ويسخر منه تشعل مواقع التواصل الاجتماعية.. والجنوبيون يطالبون بالإعتذار
الجمعة 06 أكتوبر 2017 04:53 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
اشعلت تغريدة اطلقها الباحث الإماراتي المعروف خالد القاسمي وسخر فيها من القيادي في المقاومة الجنوبية "قاسم الجوهري" واصفا اياها بالنشري مواقع التواصل الاجتماعية حيث اثار غضب الآلاف من الجنوبيين .
وغرد القاسمي ساخرا من القيادي في المقاومة قاسم الجوهري بالقول :" هذا قاسم الجوهري من بنشري 2015 إلى قائد كتيبة شي فضيع تكون الوظائف على حسب الولاءات لا الكفاءات.
وتسببت هذه التغريدة بحالة من الغضب في صفوف قطاع كبير من الجنوبيين الذين عدوها بإنها اهانة بالغة لقيادات من المقاومة تصدت للمشروع الإيراني في اليمن والذي يعتبر مهددا اساسيا للخليج العربي نفسه .
ودعا الجنوبيون "القاسمي" للإعتذار للجنوبيين عن هذه الاساءة البالغة .
هذا قاسم الجوهري من بنشري 2015 إلى قائد كتيبة شي فضيع تكون الوظائف على حسب الولاءات لا الكفاءات pic.twitter.com/9rSjcbu3i8— د. خالد القاسمي (@alqassimi5) ٦ أكتوبر، ٢٠١٧
تعليقات القراء
281141
[1] قلنا لكم انه سوقي
الجمعة 06 أكتوبر 2017
علاء | عدن لنجعلها خاليه من البعاطيط
كنا بالشارقه في معرض الكتاب بقاعة أكسبوا 2006م وفي نهاية الدوام وجدنا احدهم في الحيز المخصص لمكتبه سعوديه ضخمه واحدهم يأخذ الكتب ويضعها بكيس ضخم دون وجه حق فأتت الشرطه للتحدث الى هذا السارق فكان خالد القاسمي (المكان مراقب بكيمرات مراقبه) وكان الجنود يمنيين فسالناهم عنه فقالوا هو فضيحة اسرة القاسمي وقد تبرى بعضهم منه والباقين خجلانيين من افعاله ولكن يخافون من الاعلام اذا رفعوا قضيه نسب ضده وهو مشهور بالبلطجه والسرقه سكير عربيد ..حياته مليئه بالفضائح ..واعتقد الان ان بعض البعاطيط عرفوا من هو بهذه الخبر ومكانتهم بعد هذه الخبر وانه لايعتمد عليه ..ام انهم لايزالون على اعتمادهم على الشواذ من الناس ويخلعون الشرف والنبل والنظافه على من هو عكس ذلك كله ..على الأقل اسالوا عنه اماراتي واحد لتعرفوا من كان يضحك عليكم بمنشوراته ..
281141
[2] كدبت
الجمعة 06 أكتوبر 2017
المهاجر | عدن
المدعى خالد القاسمى ليس اماراتى وانما يمانى ويدعى انه اماراتى يخسا
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