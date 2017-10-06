الرئيس هادي يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ44 لانتصارات مصر في حرب السادس من أكتوبر

بعث فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية،اليوم،برقية تهنئة إلى نظيره المصري المشير عبدالفتاح السيسي،هنأه فيها بمناسبة الذكرى الــ 44 لانتصارات حرب السادس من أكتوبر.





وقال رئيس الجمهورية في برقيته " نستذكر بكل فخر واعتزاز تلك الانتصارات الخالدة للأمة العربية دفاعاً عن الأراضي المصرية والأمة العربية ".



وأضاف " ان القوات المسلحة المصرية ضربت أروع الأمثلة في التضحية والدفاع عن الأراضي المصرية وقدم رجالها أرواحهم فداء لأرضهم حتى تحقق النصر ، ولن ينسى اليمنيون أيضا مساندة الجيش المصري لثورة الـ 26 من سبتمبر المجيدة التي وقفت فيها مصر الى جانب اليمن وقدمت الكثير من التضحيات حتى انتصرت الجمهورية وتم القضاء على حكم الامامة الكهنوتي"..مشيراً الى مشاركة مصر حاليا في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ضد المليشيا الانقلابية دفاعا عن الشعب اليمني وإرادته .





وأكد فخامته ان الذكرى الـ 44 لانتصارات حرب السادس من أكتوبر ستظل ملحمة خالدة يتذكرها العرب بكل فخر ، سطرها شهداء مصر الأبرار بتضحياتهم واستبسالهم في هذه الحرب لتحرير الأراضي المصرية.





كما أكد رئيس الجمهورية على عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين .. متمنياً لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية مصر العربية وشعبها الكريم كل الرفعة والرقي والازدهار.