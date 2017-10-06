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اشهار المجلس الانتقالي الجنوبي في سقطرى

صورة من حفل الاشهار
الجمعة 06 أكتوبر 2017 04:02 مساءً
حديبو ((عدن الغد)) خاص:

بعد مشاورات مكثفة وحوارات مستفيضة بإشراف اللواء سالم عبدالله عيسى السقطري عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي أعلنت اللجنة التحضيرية للمجلس الانتقالي وجميع المكونات الثورية والحراكية والمجتمعية في محافظة أرخبيل سقطرى أمس عن اشهار المجلس الانتقالي بأرخبيل سقطرى وتزكية الأستاذ المناضل ناظم مبارك على بن قبلان رئيسا والمناضل عبدالله سعيد أحمد الجاوي نائبا للرئيس والشاب راسم سعد أحمد منسقية شباب الجنوب في سقطرى واختيار واحد وخمسين شخصا كأعضاء في قيادة الفرع. 

وذكر بيان صادر بهذا الخصوص أنه تم التوافق على اختيار الشيخ رأفت علي إبراهيم الثقلي والشيخ محمد دولي عبدالله
وأ . محمد علي ناصر العوش
وأ . سعيد عمر بن قبلان
والشيخ جمعان محمد سعيد بامقد، ممثلين للجمعية العمومية للمجلس في سقطرى
واعتبر البيان هذا التشكيل رافدا قويا للمجلس الانتقالي الجنوبي وأساسا متينا على طريق استعادة دولة الجنوب العربي كاملة السيادة على تراب الوطن الطاهر من باب المندب غربا إلى المهرة شرقا وسقطرى جنوبا، داعيا إلى الإعداد الجيد والتحضير لفعالية 14 أكتوبر 2017 وتشكيل اللجنة التحضيرية لها بما يليق بهذه المناسبة العظيمة لشعب الجنوب.
من : فضل حبيشي


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