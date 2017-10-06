هروب العشرات من عناصر القاعدة من أبين إلى جبهة المخا
الجمعة 06 أكتوبر 2017 03:24 مساءً
لودر ((عدن الغد)) خاص:
لودر ((عدن الغد)) خاص:
قال مصدر امني بمحافظة أبين ان عمليات رصد ومتابعة للعشرات من عناصر القاعدة خلال أسبوعين أثبتت ان العشرات منهم ممن تتم مطاردتهم بمناطق مديريات المحافظة الوسطى فروا منها صوب جبهة المخا.
وقال المصدر لصحيفة "عدن الغد" ان الحملة الأمنية التي طاردت العشرات منهم وألقت القبض على عدد أخر وقتلت آخرين وصلتها تقارير ان عدد من المطلوبين وصلوا إلى جبهات القتال في باب المندب والمخا للقتال هناك.
ونفذت قوات الحزام الأمني بابين حملة أمنية لتعقب العشرات من عناصر القاعدة .
وتمكنت الحملة من تحقيق انجاز امني واضح .
وتزايدت التقارير التي تؤكد ان جبهات المخا وباب المندب باتت تأوي العشرات من عناصر الجماعات المتطرفة حيث قال مدير امن لحج صالح السيد قبل أشهر ان بعض العائدين من هذه الجبهات هم من هاجم مقر إدارة الأمن في هجوم أودى بحياة عدد من الأشخاص.
تعليقات القراء
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[1] اشاعة خبيثة
الجمعة 06 أكتوبر 2017
ابن عدن اليافعي | عدن
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[2] لاترمى بالحجر الاالشجره المثمره
الجمعة 06 أكتوبر 2017
صبيحي ضالعي ابيني لجحي عولقي كازمي يافعي |
الصبيحه عصيه على هولاء الارهابين يامن تريدوا تحويل بوصلتكم الى الصبيحه بعد ان اسكتتكم صمودها في ميادين الشرف والكرامه وكل يوم تقدم عشرات الشهداء ولم تستثمرهم بالمناصب والارتال من الاطقم لتحفيط بها ولهتك عرض الناس واقتحام نازل الابرياء وزجهم في السجون .... نتحدى اكبر شنب وابطال التصريحات الخجفاء ان ياتي باسم صبيحي فجر نفسه اومع الدواعش وانصار الشريعه ونتحدى البنشري ان ياتي باسم صبيحي اوقريه يعيش فيها الارهابين ويعرف البنشري ان الارهابين بينه وبينهم رمية جحر في قريته واذا بيتك من زجاج لاترمي بيتوت الناس بالحجاره
281130
[3] وبعدين تبكون
الجمعة 06 أكتوبر 2017
علاء | عدن لنجعلها خاليه من البعاطيط
وتقولون من يقتل الجنود بالمخا وانتم تعرفون من هم والخبر واضح..
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