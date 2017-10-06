قبيلة آل حنش وقبائل آل بليل والفضلي بأبين تدين وتستنكر لما تعرض له ابنها السفير ناصر السليماني

اصدرت قبيلة آل حنش ومعها قبائل آل بالليل والفضلي محافظة ابين بيان ادانة واستنكار لما تعرض له ابنها السفير ناصر محمد السليماني من قبل جماعة غير مسؤولة يوم الأربعاء الماضي في احد شوارع صنعاء .

وتلقت "عدن الغد" نسخة من البيان وتنشر نصه :

بيان هام ..

تعلن قبيلة آل حنش وقبائل آل بليل والفضلي بمحافظة أبين، استنكارها وتنديدها لما تعرض له ابنها الشيخ السفير ناصر بن محمد السليماني، الرمز الوطني الشامخ، وذلك من قبل جماعة غير مسؤولة يوم الأربعاء 4 أكتوبر 2017 في العاصمة التاريخية "صنعاء".

وإذا تعرب هذه القبائل عن استيائها من هذا التصرف الهمجي تجاه أحد رموزها ورمز من رموز الوطن، فإنها في الوقت نفسه تؤكد على ضرورة محاسبة تلك العناصر المتسببة والغير مسؤولة، ومحاسبة من استأجرهم لهذا العمل المشين، كما تؤكد على انها ستظل وكما كانت في الماضي، الدرع الواقي للدفاع عن الوطن، وصون كرامته وعزته ..!!



صادر عن قبيلة آل حنش وقبائل آل بليل والفضلي

الجمعة 5/أكتوبر 2017

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