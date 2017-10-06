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أخبار وتقارير

قبيلة آل حنش وقبائل آل بليل والفضلي بأبين تدين وتستنكر لما تعرض له ابنها السفير ناصر السليماني

الجمعة 06 أكتوبر 2017 03:23 مساءً
ابين (عدن الغد) خاص:

اصدرت قبيلة آل حنش ومعها قبائل آل بالليل والفضلي محافظة ابين بيان ادانة واستنكار لما تعرض له ابنها السفير ناصر محمد السليماني من قبل جماعة غير مسؤولة يوم الأربعاء الماضي في احد شوارع صنعاء .

وتلقت "عدن الغد" نسخة من البيان وتنشر نصه :

بيان هام ..

تعلن قبيلة آل حنش وقبائل آل بليل والفضلي بمحافظة أبين، استنكارها وتنديدها لما تعرض له ابنها الشيخ السفير ناصر بن محمد السليماني، الرمز الوطني الشامخ، وذلك من قبل جماعة غير مسؤولة يوم الأربعاء 4 أكتوبر 2017 في العاصمة التاريخية "صنعاء".

وإذا تعرب هذه القبائل عن استيائها من هذا التصرف الهمجي تجاه أحد رموزها ورمز من رموز الوطن، فإنها في الوقت نفسه تؤكد على ضرورة محاسبة تلك العناصر المتسببة والغير مسؤولة، ومحاسبة من استأجرهم لهذا العمل المشين، كما تؤكد على انها ستظل وكما كانت في الماضي، الدرع الواقي للدفاع عن الوطن، وصون كرامته وعزته ..!!


صادر عن قبيلة آل حنش وقبائل آل بليل والفضلي
الجمعة 5/أكتوبر 2017


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تعليقات القراء
281129
[1] متى بتفهموا ياجنوبيين انكم. بالوحدة مع الدحابشة بتجلسوا طول عمركم درجة ثانية واذلاء ستالين للسادة الدحابشة .... متى لتكونوا سادة انفسكم ؟؟!!
الجمعة 06 أكتوبر 2017
جنوبي | الجنوب
ابن امان قتلوه وسط. صنعاء ومعروف القاتل. هل. الحكومة المدعية الوحدوية استطاعت أن تأخذ له حقه. واقعي من القاتل ..... البقية الباقية من الجنوبيين عايشين مثل البسس. بذل. وخضوع ومسكنة. الاسياد ..... والسفير. الخاضع. احدهم ....لا فائده خضوعه. ولا. ذله. شفت له .... جروه رغم ذلك. الى السجن ...... تفهموا. من لا يحترم نفسه ولا يضعها. بمكانة. إنسانية. ويعيش. بكرامة. لا مكان له. الا بين. الإتباع ...



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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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