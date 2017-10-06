وفاة مطربة شعبية يمنية

توفيت مطربة يمنية شعبية يوم الجمعة في العاصمة اليمنية صنعاء .

وقالت مصادر طبية لعدن الغد ان الفنانة تقية الطويلية توفيت باحد مشافي صنعاء اثر مرض عضال.

ومن بين يمنيات معدودات، اقتحمن الساحة الفنية منذ فترة مبكرة منتصف القرن الماضي، تعتبر تقية الطويلية من أبرز الأصوات الرائدة في الغناء الشعبي اليمني بجانبه النسائي، كان لها دور بارز في إحياء الأغنية التراثية وأداء العديد من الأعمال الإبداعية، التي أثرت بها الساحة الفنية وسط ضغوط أسرية كبيرة تعرضت لها، ودفعتها إلى الإعتزال المبكر.

ومع كونها من مواليد صنعاء (العاصمة)، برز دور تقية الطويلية في الأغاني التراثية وأداء الأعمال الغنائية باللون الصنعاني بالذات، كذلك ساهمت في إثراء الساحة الفنية بالأغاني الوطنية والعاطفية، منذ السنوات الأولى لقيام الجمهورية التي أعقبت ثورة الـ26 من سبتمبر1962، على الرغم من أنها بدأت الغناء عملياً في فترة سابقة للثورة.

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