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الحراك الثوري بالعاصمة عدن يدعو لتوحيد الفعالية ويؤكد على ساحة الحرية لرمزيتها

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الجمعة 06 أكتوبر 2017 11:37 صباحاً
عدن((عدن الغد) خاص:

تراس الاخ فؤاد راشد النائب الاول لرئيس المجلس الاعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب لقاءا تشاوريا امس ضم الهيئة القيادية لمجلس الحراك بالعاصمة عدن ورؤساء المديريات .
وفي الاجتماع جرى الوقوف امام الاوضاع الخاصة بالمجلس الاعلى للحراك وسبل تعزيز بنيته التنظيمية سواء على مستوى هيئة رئاسة المجلس الاعلى او مجالس الحراك بالمحافظات كما تم تناول الاوضاع السياسية العامة في الجنوب وما فيها من تعقيدات وتشابك وجرى الوقوف امام الفعالية الاحتفالية الخاصة بذكرى ثورة 14 اكتوبر الوطنية المجيدة .
ورحب الحاضرون ترحيبا حارا بعودة الدكتور صالح يحيى رئيس المجلس الاعلى من جمهورية مصر العربية الذي عاد الى الوطن عصر امس بعد رحلة علاج ناجحة .
وعقب المناقشات المستفيضة المسؤولة والصادقة في مختلف القضايا التي كانت مدرجة في جدول الاعمال تم اقرار مايلي ؛
اولا ؛ تم تشكيل لجنة من الاخوة اعضاء رئاسة المجلس سعيد الحسيني والخضر الدعوسي وعيسى عبده ومحمد عبدالقوي السعدي وبسام منقوش وذلك للوقوف امام الاشكالات التي طرات بالمجلس الاعلى مؤخرا وتقديم تقرير مفصل لرئاسة المجلس خلال اسبوعين .
ثانيا ؛ اكد الجميع على الحفاظ على المجلس الاعلى للحراك الثوري باعتباره وجه الثورة الجنوبية وروحها وهو المكون الجنوبي الكبير الذي انبثق من رحم الثورة وقاد نضالاتها من الصفر وذاق قادته السجون والملاحقات والمطاردات حتى اضحت القضية الجنوبية اليوم قضية سياسية بامتياز في المحافل الدولية وحيى الحاضرون ارواح شهداء الجنوب من قادة المجلس الذين انخرطوا في معركة الدفاع عن الجنوب وطرد الغزاة في حربهم الثانية على الجنوب التي شنوها في فبراير 2015م وفي مقدمتهم الشهيد عمر سعيد الصبيحي رئيس مجلس الحراك الثوري في العاصمة عدن وحريز الحالمي عضور رئاسة المجلس .
وبهذا الصدد اشاد الحاضرون بقرارات رئاسة المجلس الاخيرة بعودة كوادر المجلس داعين الى الاستمرار بهذا النهج .
واقر الحاضرون اهمية عقد كونفرنس المجلس الذي سبق الاعلان عنه خلال الفترة القريبة القادمة لتحصينه وتعزيز بنيته التنظيمية .
ثالثا ؛ اكد الحاضرون على اهمية التحشيد للاحتفال بذكرى ثورة 14 اكتوبر المجيدة ودعوا رئاسة المجلس بذل كل الجهود للتواصل لتوحيد الفعالية على ان تحتضنها ساحة الحرية لما لها من رمزية عظيمة عند شعب الجنوب .
رابعا ؛ ادان الحاضرون التصرفات القمعية التي تعرض لها نشطاء الحراك في فعاليتهم الاحتجاجية بمدينة زنجبار عند زيارة رئيس الحكومة اليمنية لها الاسبوع الماضي والتي ادت الى اصابة العديد من قيادات الحراك كما تم اعتقال البعض منهم .


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الحراك الثوري بالعاصمة عدن يدعو لتوحيد الفعالية ويؤكد على ساحة الحرية لرمزيتها
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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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