صورة لاعمال التوقيع على الصرف يوم الجمعة

بدأت الملحقية الثقافية في ماليزيا صباح اليوم بصرف مستحقات الدفعة الأولى من الطلاب المبتعثين للدراسة في الجامعات الماليزية بموجب توجيهات دولة رئيس الوزراء دكتور احمد عبيد بن دغر التي قضت بسرعة صرف المستحقات لكل طالب تم التأكد من استحقاقه وفقا للضوابط المحددة من قبل وزارة التعليم العالي. هذا وقد أكد المستشار أمين محسن الهمداني القائم بأعمال المستشار الثقافي بالملحقية الثقافية أن اللجنة المكلفة من قبل السفير قد قامت بمراجعة كافة الكشوفات الواردة من الوزارة ومقارنتها بكشوفات الصرف للربع الاول 2017م وتم بموجب ذلك الاعلان عن الطلاب الذين لم ترد اسماؤهم في كشوفات وزارة التعليم العالي وتم تخصيص الاسبوع القادم كاملا لاستقبال البيانات والوثائق المطلوبة منهم بموجب توجيهات دولة رئيس الوزراء بما في ذلك يومي الاجازة السبت والاحد بحسب توجيهات السفير التي ألزمت الطاقم الوظيفي بالدوام تخفيفا للطلاب مع ارسال مندوبين عن الملحقية الى الولايات البعيدة لاستلام الوثائق من الطلاب حتى لا يتحملوا تكاليف وعناء الانتقال الى العاصمة كوالالمبور، وأشار أن الصرف قد بدأ اليوم بالحالات المؤكدة الواردة في كشوفات وزارة التعليم العالي لموفدي التعليم العالي والجامعات وجهات الابتعاث الاخرى بعد استبعاد من لم يعودوا ضمن المستحقين منهم، مجددا التأكيد أن الصرف سيتوالى على دفعات مع عملية تأكيد البيانات خلال الايام القادمة، شاكرا الطلاب على صبرهم وتقديرهم مؤكدا أن كل صاحب حق سيتمكن من استلام مستحقاته. وفيما يتعلق بالرسوم الدراسية أشار الهمداني أن التواصل مع الجامعات سيتم بداية الاسبوع القادم لبدء تسديد الرسوم والتباحث مع الجامعات حول كافة القضايا العالقة من الفترة السابقة.

المزيد في أخبار وتقارير الحراك الثوري بالعاصمة عدن يدعو لتوحيد الفعالية ويؤكد على ساحة الحرية لرمزيتها تراس الاخ فؤاد راشد النائب الاول لرئيس المجلس الاعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب لقاءا تشاوريا امس ضم الهيئة القيادية لمجلس الحراك بالعاصمة عدن ورؤساء الملحقية الثقافية بماليزيا تباشر اليوم صرف مستحقات الطلاب المبتعثين بدأت الملحقية الثقافية في ماليزيا صباح اليوم بصرف مستحقات الدفعة الأولى من الطلاب المبتعثين للدراسة في الجامعات الماليزية بموجب توجيهات دولة رئيس الوزراء دكتور الرئيس الصومالي حزين لتدهور الاوضاع في اليمن ويدعو اهلها للنزوح الى بلاده قال الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد انه حزين لتدهور الاوضاع في اليمن لكنه قال ان بلاده لن تنسى وقفة اليمن الى جانب شعبه باستقباله الالاف من اللاجئين الصومال