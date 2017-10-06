الرئيس الصومالي حزين لتدهور الاوضاع في اليمن ويدعو اهلها للنزوح الى بلاده
عدن((عدن الغد) خاص:
قال الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد انه حزين لتدهور الاوضاع في اليمن لكنه قال ان بلاده لن تنسى وقفة اليمن الى جانب شعبه باستقباله الالاف من اللاجئين الصومال قبل سنوات من اليوم .
وفي قمة افريقية اخيرة قال "عبدالله" انه يجب الوقوف الى جانب اليمن وشعبه .
واضاف قائلا :" أذكر هنا بلدا عربيا واحدا يعيش أوضاعا صعبة في الوقت الحالي وهو #اليمن .
الذي أقدم الشكر الموصول له لوقفته بجانب الصومال طوال العقدين الماضيين كما أوجه كلمة شكر لشعب اليمن والذي مزقته الحرب الدائرة والعقيمة.
وتابع في كلمته رغم أن اليمن لم يكن مشاركاً في القمة " نعم اليمن لن ننسى مواقفه الانسانية فهو من استقبل مليون ونصف مليون صومالي وعجزت عواصم عربية أخرى في استقبالهم وقال في ختام حديثه عن اليمن "ستبقى أبواب الصومال مفتوحة لليمنيين ، شكرا لليمن وأعاد الله لحمته وقوته وعنفوانه وعزته ووحدته ونجا الله شعبه من دوامة الفوضى والاقتتال..
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