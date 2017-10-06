وصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الى العاصمة الروسية موسكو يوم الخميس في زيارة هي الاولى من نوعها لملك سعودي منذ تأسيس المملكة .

ويرى مراقبون ان زيارة الملك السعودي الى موسكو سيكون على رأس اولوياتها وقف الحرب في اليمن والتوصل الى تسوية سياسية لهذه الحرب .

وفي موسكو تحدث "سلمان" عن الزيارة ورؤية بلاده للحل في اليمن مؤكدا ان الحل سيكون سياسيا وليس عسكريا وذلك في اوضح تصريح من نوعه لوقف الحرب في اليمن.

وقال "سلمان" ان الحل سيستند على قرارات الامم المتحدة ومجلس الامن ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية .

وعلى نطاق واسع بات يعتقد ان المملكة استنجدت بروسيا لاخراجها من الورطة التي باتت تعاني منها في اليمن خصوصا بعد فشل القوات التابعة للحكومة الشرعية في الاطاحة بالحوثيين وقوات صالح .

وجأت زيارة الملك السلمان في حين قامت الامم المتحدة بادراج تحالف تقوده السعودية ضمن قائمة سوداء لمنتهكي الطفولة في اليمن .

وتتمتع روسيا على خلاف امريكا بحضور وعلاقة قوية بايران وهي احد ابرز الاطراف المؤثرة على الصراع في اليمن الامر الذي قد يؤدي الى تسريع عجلة حل سياسي للحرب في اليمن التي دخلت عامها الثالث .

المزيد في أخبار وتقارير هل تتمكن روسيا من إنهاء الحرب في اليمن؟ وصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الى العاصمة الروسية موسكو يوم الخميس في زيارة هي الاولى من نوعها لملك سعودي منذ تأسيس المملكة . ويرى مراقبون ان زيارة مستشار رئيس الجمهورية العتواني وشخصيات مختلفة يطمئنون على صحة محافظ عدن واصل محافظ عدن عبدالعزيز المفلحي، استقبال زواره عدد من المسؤولين الحكوميين ومن مختلف الشخصيات العامة، بمقر إقامته بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك للاطمئنان على الأمم المتحدة تدرج التحالف بقيادة السعودية في قائمة سوداء بسبب اليمن أدرجت الأمم المتحدة التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في قائمة سوداء يوم الخميس بسبب مقتل وإصابة 683 طفلا في اليمن وشن هجمات على عشرات المدارس والمستشفيات خلال