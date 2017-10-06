مستشار رئيس الجمهورية العتواني وشخصيات مختلفة يطمئنون على صحة محافظ عدن 



واصل محافظ عدن عبدالعزيز المفلحي، استقبال زواره عدد من المسؤولين الحكوميين ومن مختلف الشخصيات العامة، بمقر إقامته بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك للاطمئنان على صحة المحافظ المفلحي.

والتقى محافظ عدن المفلحي، اليوم، مستشار رئيس الجمهورية سلطان العتواني، وعدد من الشخصيات منهم الدكتور أحمد عبده مقبل القباطي، والدكتور رياض عبدالكريم، ومحمد يحيى الصبري، وحميد مجاهد الحمادي، وياسين سفيان الحمادي، وعبدالناصر عبدالقوي العربي، والدكتور عبده غالب العديني، وعلي محمد الكوري، وعبدالناصر ياسين الحمادي، والدكتور محمد أمين الكمالي، والدكتور عواد الهجاممي، والدكتور قائد سعيد الثريب، والدكتور عبدالرشيد عبدالحافظ، والمهندس عبدالرحمن المسني، ووهيب النصاري، والدكتور حسن عبدالله العديني، وحسين عبدالرحمن، والدكتور حمزة أمين الكمالي والدكتور عبده سعيد المغلس، الذين زاروه للاطمئنان على حالته الصحية.

وخلال اللقاء، طمأن محافظ عدن المفلحي، المستشار العتواني وجميع الزوار على صحته بعد إجرائه عمليتين جراحيتين في إحدى مستشفيات القاهرة، وشكرهم على زيارتهم للاطمئنان عليه.

كما جرى خلال اللقاء تبادل الحديث حول العديد من القضايا الوطنية، ومستجدات وتطورات الأحداث على مختلف الأصعدة والمستويات المتصلة بالشأن اليمني في ظل المرحلة الراهنة والأوضاع التي تعيشها البلاد.

كما عبّر مستشار رئيس الجمهورية العتواني وكافة الزوار من مختلف الشخصيات، عن سعادتهم بزيارتهم واطمئنانهم على صحة المحافظ المفلحي، وابتهلوا إلى الله عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل، وعودته إلى البلاد سالماً معافى وبأتم الصحة والعافية لمواصلة مهامه الرسمية في عدن.

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