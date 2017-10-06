طفلة تبكي في مدرسة تستخدم كمأوى للنازحين في صنعاء في صورة بتاريخ 27 اغسطس اب 2017. تصوير: محمد السياغي - رويترز. الأمم المتحدة (رويترز) -

أدرجت الأمم المتحدة التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في قائمة سوداء يوم الخميس بسبب مقتل وإصابة 683 طفلا في اليمن وشن هجمات على عشرات المدارس والمستشفيات خلال عام 2016 لكنها أشارت إلى أن التحالف اتخذ إجراءات لتحسين حماية الأطفال.

وأدرجت القائمة السوداء، الملحقة بتقرير سنوي من الأمم المتحدة عن الأطفال في الصراعات المسلحة، أيضا حركة الحوثي المدعومة من إيران وقوات الحكومة اليمنية ومسلحين موالين للحكومة وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب بسبب انتهاكات بحق الأطفال في 2016 كما فعلت في تقرير صدر العام الماضي.

ورُفع التقرير من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى مجلس الأمن يوم الخميس واطلعت عليه رويترز. كانت رويترز قد نشرت تقريرا يوم الثلاثاء عن مسودة القائمة السوداء.

وأضيف التحالف الذي تقوده السعودية إلى القائمة السوداء لفترة وجيزة العام الماضي ثم استبعده فيما بعد بان جي مون الأمين العام للأمم المتحدة في ذلك الوقت إلى حين إجراء مراجعة. واتهم بان آنذاك السعودية بممارسة ضغوط ”غير مقبولة“ وغير مشروعة بعد أن أبلغت مصادر رويترز بأن الرياض هددت بوقف بعض تمويل الأمم المتحدة. ونفت السعودية تهديد بان.

وفي محاولة لإنهاء الجدل المحيط بالتقرير قُسمت القائمة السوداء هذا العام إلى فئتين. إحداهما تدرج الأطراف التي طبقت إجراءات لحماية الأطفال والتي تشمل التحالف العسكري الذي تقوده السعودية والأخرى تضم الأطراف التي لم تفعل ذلك.

وأعدت التقرير فيرجينا جامبا مبعوثة الأمم المتحدة بشأن الأطفال والصراعات المسلحة وصدر باسم جوتيريش. ولا يُخضع التقرير الدول المدرجة في القائمة السوداء لإجراءات من الأمم المتحدة ولكنه بدلا من ذلك فإنه يُشهر بأطراف الصراع على أمل دفعها لتنفيذ إجراءات لحماية الأطفال.

وقُتل أكثر من عشرة آلاف شخص في الحرب الأهلية التي يشهدها اليمن منذ أكثر من عامين والتي دفعت ملايين البشر إلى شفا المجاعة. ويسيطر الحوثيون على معظم شمال اليمن بما في ذلك العاصمة صنعاء.

المزيد في أخبار وتقارير الأمم المتحدة تدرج التحالف بقيادة السعودية في قائمة سوداء بسبب اليمن أدرجت الأمم المتحدة التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في قائمة سوداء يوم الخميس بسبب مقتل وإصابة 683 طفلا في اليمن وشن هجمات على عشرات المدارس والمستشفيات خلال "وزير الأوقاف والإرشاد" يصدر بيان هام ويعلن تراجعه عن توظيف نجله سكرتيراً خاصاً له اصدر معالي القاضي الدكتور "أحمد عطية" وزير الأوقاف والإرشاد ، بيان هام توضيحي عن ماتناقلته عدد من المواقع بخصوص تعيين نجله سكرتيراً في مكتبة.وقال الوزير : لقد تابعت تفاصيل “صفقة القرن” بين بوتين والملك سلمان لانهاء الحرب في اليمن كشف محلل سياسي، عن ما اسماها “صفقة القرن” بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز لانهاء الحرب في سوريا واليمن، وذلك خلال