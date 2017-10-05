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الامارات تخصص مليوني دولار لدعم خطة الأمم المتحدة الإنسانية في اليمن

الخميس 05 أكتوبر 2017 05:10 مساءً
( عدن الغد ) وكالات :

أعلنت دولة الامارات العربية المتحدة ،اليوم، تخصيص مبلغ مليوني دولار، لإنقاذ الأرواح والتعافي المبكر للأطفال والنساء المتضررين في اليمن، إطار جهود دولة الإمارات الرامية إلى دعم خطة الأمم المتحدة للإستجابة الإنسانية في اليمن.


وذكرت وكالة الانباء الإماراتية(وام) ان وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي وقعت اليوم، اتفاقية تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، في إطار مساهمة الامارات في خطة الأمم المتحدة من أجل إنقاذ الأرواح والتعافي المبكر للأطفال والنساء المتضررين في اليمن وهو المشروع الذي تعتبره دولة الإمارات جزءا من استجابتها للحالة الإنسانية في اليمن.



وقع الإتفاقية مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية سلطان الشامسي ، و ممثل منظمة اليونيسف لدى الدول العربية في الخليج شهيدة أظفر.


واوضح الشامسي أن توقيع الإتفاقية مع منظمة "يونيسف" يأتي في إطار الاستجابة للحالات الطارئة الحالية لمساندة المحتاجين لاسيما الأطفال دون سن الخامسة والنساء في المحافظات اليمنية المستفيدة، ويهدف المشروع الى توسيع نطاق خدمات التغذية المتكاملة للوصول إلى أكثر من 7,444 من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية و 12,500 من النساء الحوامل والمرضعات مع توفير خدمات التغذية المنقذة للحياة والتغذية العلاجية.



وحسب الاتفاقية تقوم يونيسف بتوسيع الخدمات العلاجية من خلال برنامج التغذية العلاجية خارج المستشفيات ونشر فرق متنقلة في المحافظات في المواقع التي يوجد بها نقص في المرافق الصحية وغير المفعلة.



ويتضمن المشروع مجموعة من الأنشطة من بينها التوسع في تقديم الخدمات العلاجية المنقذة لحياة الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من سوء التغذية الحاد وافتتاح 149 مكتبا جديدا وتدريب 200 من العاملين في مجال الرعاية الصحية على إدارة المجتمع المحلي لسوء التغذية الحاد وتقديم المشورة في مجال تغذية الرضع وصغار الأطفال في المناطق اليمنية التي يصعب الوصول إليها والتي تتسم بمستويات حرجة من سوء التغذية ونشر فرق متنقلة لتقديم خدمات الصحة والتغذية المتكاملة بما في ذلك توفير المكملات غذائية دقيقة لـ 50,000 طفل وأيضا الحديد/الفولات إلى 12,500 امرأة حامل ومرضعة وتعزيز التدخلات الغذائية للرضع وصغار الأطفال على مستوى المجتمع المحلي والتحري عن حالات سوء التغذية وتعقب المتخلفين عن المراجعة.


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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