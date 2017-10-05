رئيس الوزراء يوجه باستكمال تجهيز وتأثيث مبنى ديوان وزارة الصناعة والتجارة بعدن
الخميس 05 أكتوبر 2017 05:07 مساءً
عدن ( عدن الغد ) سبأ :
عدن ( عدن الغد ) سبأ :
وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم، الإسراع في استكمال تجهيز وتأثيث مبنى ديوان وزارة الصناعة والتجارة، والعمل على تذليل كافة الصعوبات أمام رجال الأعمال والشركات التجارية بما يعيد لعدن دورها الريادي في قيادة النشاط الاستثماري والاقتصادي في البلاد.
واكد رئيس الوزراء خلال لقائه ،اليوم، وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة علي عاطف الشرفي، في قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، على ضرورة البدء باصدار التراخيص والوثائق التجارية من العاصمة المؤقتة عدن..مستعرضاً معه آلية سير العمل في ديوان الوزارة، وطبيعة التحديات التي تعيق العمل.
وشدد الدكتور بن دغر ،على ضرورة تفعيل دور كافة مكاتب الوزارة في المحافظات المحررة، والدفع بعجلة العمل وتطوير القطاع الصناعي ووضع الخطط والبرامج اللازمة لإنجاز المهام المناطة بها وفقاً من الدستور والقانون.
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