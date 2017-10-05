شارك وزير المياه والبيئة الدكتور عزي هبة الله شريم،اليوم، في الاجتماع الوزاري لوزراء البيئة للدول الاقل نمو والمنعقد في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا.



ويناقش الاجتماع بمشاركة ممثلو 48 بلدا أعضاء في مجموعة التفاوض مع الأمم المتحدة خلال الفترة من ٥-٦ أكتوبر ٢٠١٧ م، أولويات التعاطي مع النظام البيئي المستقبلي والقضايا ذات الصلة وتمويل وأنشطة التعاونيات على المدى الطويل.



ويمثل الاجتماع الذي تترأسه اثيوبيا المرحلة الأخيرة في إطار إعداد المؤتمر الـ 23 لاتفاقية الأمم المتحدة للاطراف حول التغيرات المناخية المقررة في بون(المانيا) خلال الشهر المقبل.



حضر الاجتماع رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة الدكتور عبدالقادر الخراز ،وسفير لدى اثيوبيا يحيى الارياني .

المزيد في أخبار وتقارير شُريم يشارك في اجتماع وزراء البيئة للدول الاقل نمو في اثيوبيا شارك وزير المياه والبيئة الدكتور عزي هبة الله شريم،اليوم، في الاجتماع الوزاري لوزراء البيئة للدول الاقل نمو والمنعقد في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا.ويناقش فيما أسعار المواد الغذائية في ارتفاع.. الريال اليمني يواصل هبوطه امام العملات واصل الريال اليمني هبوطه امام العملات الاخرى بشكل لافت وجنوني. وقالت مصادر صيرفة لـ(عدن الغد) بأن صرف الريال السعودي ارتفع إلى أكثر من مائة ريال مقابل الريال اليمني بعد أيام من اعتقاله.. الحوثيون يفرجون عن الصحفي كامل الخوداني أفرج الحوثيون عن الناشط الإعلامي في حزب الرئيس السابق علي عبدالله الله صالح، كامل الخوداني بعد اعتقاله لأيام. وقالت الإعلامية في حزب "صالح" رحمة حجيرة في تغريدة