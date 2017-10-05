واصل الريال اليمني هبوطه امام العملات الاخرى بشكل لافت وجنوني.

وقالت مصادر صيرفة لـ(عدن الغد) بأن صرف الريال السعودي ارتفع إلى أكثر من مائة ريال مقابل الريال اليمني الواحد وهو ما يثير مخاوف اليمنيين من انهيار كلي وشامل للإقتصاد اليمني.

كما ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أيضا بشكل كبير إذ وصل إلى 386 ريال يمني.

ومع ارتفاع اسعار صرف العملات أرتفعت كذلك أسعار المواد الغذائية مما فاقم من معاناة المواطنين.

وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت تعويم الريال اليمني قبل أشهر إلا أن سعر صرف الريال واصل في التدهور عقب ذلك.

المزيد في أخبار وتقارير فيما أسعار المواد الغذائية في ارتفاع.. الريال اليمني يواصل هبوطه امام العملات واصل الريال اليمني هبوطه امام العملات الاخرى بشكل لافت وجنوني. وقالت مصادر صيرفة لـ(عدن الغد) بأن صرف الريال السعودي ارتفع إلى أكثر من مائة ريال مقابل الريال اليمني بعد أيام من اعتقاله.. الحوثيون يفرجون عن الصحفي كامل الخوداني أفرج الحوثيون عن الناشط الإعلامي في حزب الرئيس السابق علي عبدالله الله صالح، كامل الخوداني بعد اعتقاله لأيام. وقالت الإعلامية في حزب "صالح" رحمة حجيرة في تغريدة المعلمي: وقف العمليات العسكرية من دون شروط سيؤدي إلى توطيد التقسيم القائم في اليمن أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي أن الحل السياسي في اليمن يستوجب التزام الحوثيين بتطبيق قرار مجلس الأمن 2216 وكذا الانسحاب من