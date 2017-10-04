MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الأربعاء 04 أكتوبر 2017 11:45 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير مقتل 8 من أفراد المقاومة الجنوبية اثر سقوط قذيفة هاون استهدفت تجمعا للمقاومة غرب المخا
أخبار وتقارير

مقتل 8 من أفراد المقاومة الجنوبية اثر سقوط قذيفة هاون استهدفت تجمعا للمقاومة غرب المخا

الأربعاء 04 أكتوبر 2017 10:52 مساءً
المخا (عدن الغد) خاص:

قالت مصادر عسكرية بالمخا ان 8 من افراد المقاومة الجنوبية استشهدوا مساء اليوم بمنطقة الهاملي غرب المخا اثر سقوط قذيفة هاون على تجمعا للمقاومة الجنوبية .

وقال المصدر ان قذيفة هاون اطلقتها القوات الموالية للحوثيين بالمخا اصابت تجمعا للمقاومة الحنوبية .

واسفر الانفجار عن استشهاد 8 من افراد المقاومة وإصابة آخرين.


المزيد في أخبار وتقارير
مقتل 8 من أفراد المقاومة الجنوبية اثر سقوط قذيفة هاون استهدفت تجمعا للمقاومة غرب المخا
قالت مصادر عسكرية بالمخا ان 8 من افراد المقاومة الجنوبية استشهدوا مساء اليوم بمنطقة الهاملي غرب المخا اثر سقوط قذيفة هاون على تجمعا للمقاومة الجنوبية . وقال المصدر
سالم وعلي الوالي يطمئنان على صحة محافظ عدن المفلحي
استقبل محافظ عدن عبدالعزيز المفلحي، اليوم، في مقر إقامته بالعاصمة المصرية القاهرة، كل من نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان الوالي وشقيقه علي سلمان الوالي،
تنفيذي سقطرى يوقف التصرف أو توثيق أراضي الساحل
اقر المكتب التنفيذي لمحافظة سقطرى في اجتماعه اليوم برئاسة المحافظ أحمد السقطري منع التصرف أو توثيق أراضي الساحل في المحافظة و تكليف مديري الأراضي و الاشغال العامة




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
اليافعي يدعو لإقالة شلال علي شايع ومحاسبة إدارة الامن
ادارة امن عدن تنشر تسجيلا مصورا لواقعة محاولة اغتيال قاسم الجوهري
مسلحو جماعة الحوثي يحتجزون سفير جنوبي مقيم في صنعاء على اثر اتهامهم له بالعمل لصالح الرئيس هادي
مصدر حكومي يفند ادعاءات "بحاح" ويكشف عن الأهداف الخفية ورائها
قائد كتيبة سلمان الحزم الجوهري يروي تفاصيل الاعتداء عليه وقتل شقيقه
مقالات الرأي
كمؤيد وواقف مع الشرعية؛ أعترف أن في صفوفها الفاسد والمنافق والمرتزق؛ بل وهناك وجوه يستحي الواحد يذكر أسماؤهم
سياسة الاحتواء واتبعي وانا الكل سياسة قديمة وجربناها والنتيجة اخرتنا .. اقصد النخب السياسية الحراكية.. نحن
أكاد اجزم ان 20 إلي 30 بالمية من الوحدات العسكرية، والأمنية، في عدن، والجنوب،هم من أبناء الشمال، لاسيما من تعز،
من المعروف ان بناء الدول يترتب عليه وجود مؤسسات وطنية عسكرية ومدنية مبنية على أسس مؤسسية غير عشوائية أو فاسدة
اتهام بحاح اليوم بتغريدة مقتضبة ضمن تسلل رقمي يشبه بما اسميه مجازا "تقرير بحاح " اتهامه للرئيس هادي وحكومته
كنا نتحدث في مجلس احد الاصدقاء الاعلاميين .. وكان هنالك ضيوف من مناطق شماليه وضيوف من مناطق جنوبيه،، وكعادة اي
قائد زيد ثابت من أنشط الصحفيين الميدانيين، ممن يعملون بصمت وبلا كَللٍ ولا مَلل في المناطق النائية، وهو عاشق
بدأ الغضب في صنعاء بملعوب استخباري اعتمد اسطوانة ((ارحل)) وتحدثوا عن ساحة التغيير ليبدأ الملعوب بسحب البساط من
يقيس البعض قوة الجنوب وتماسكه وصحة وسلامة أهداف ثورته من خلال سلوكيات معينة لاطراف أو لاشخاص وترى هذا البعض
مرت على اليمن في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي بفارق أيام بسيطة مناسبتان: الأولى هي الذكرى الثالثة للانقلاب الذي
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي تتقدم بملف مشترك لتنظيم كأس العالم 2030
غارات روسية تقتل 38 مدنيًا لدى عبورهم نهر الفرات في سوريا
سقطة جديدة.. الحوثيون يرفعون أسعار القبور في صنعاء
قدامى عرفان يهزم امصرة بثلاثية في مباراة وداعية للكابتن ( ابوهمام )
مؤسسة بلقيس تنفذ حملة توعوية من مخاطر الكوليرا
ولذا سنقف مع الشرعية
محافظ أبين يلتقي بالقيادات النسائية ويشيد بدورهن في عملية البناء السياسي والاجتماعي
وفيات
الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي تتقدم بملف مشترك لتنظيم كأس العالم 2030
غارات روسية تقتل 38 مدنيًا لدى عبورهم نهر الفرات في سوريا
سقطة جديدة.. الحوثيون يرفعون أسعار القبور في صنعاء
قدامى عرفان يهزم امصرة بثلاثية في مباراة وداعية للكابتن ( ابوهمام )
مؤسسة بلقيس تنفذ حملة توعوية من مخاطر الكوليرا
ولذا سنقف مع الشرعية
محافظ أبين يلتقي بالقيادات النسائية ويشيد بدورهن في عملية البناء السياسي والاجتماعي
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017