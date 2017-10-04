سالم وعلي الوالي يطمئنان على صحة محافظ عدن المفلحي

استقبل محافظ عدن عبدالعزيز المفلحي، اليوم، في مقر إقامته بالعاصمة المصرية القاهرة، كل من نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان الوالي وشقيقه علي سلمان الوالي، اللذين زارا المحافظ المفلحي، للاطمئنان على صحته.

وخلال اللقاء، طمأن محافظ عدن المفلحي، الشقيقين سالم وعلي الوالي، على صحته بعد إجرائه عمليتين جراحيتين في إحدى مستشفيات القاهرة، وأطلعهما على مراحل وخطوات العلاج، وشكرهما على زيارتهما للاطمئنان على حالته الصحية، كما ناقش المفلحي، معهما عدداً من القضايا المتصلة بالأوضاع العامة في عدن والوطن بشكل عام.

ومن جانبهما أعربا سالم وعلي الوالي، عن أمنياتهما بأن يمن الله سبحانه وتعالى بالصحة والعافية على محافظ عدن المفلحي، وأن يعود إلى أرض الوطن معافى لمواصلة مهامه الرسمية والوطنية.

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