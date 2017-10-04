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ادارة امن عدن تنشر تسجيلا مصورا لواقعة محاولة اغتيال قاسم الجوهري

الأربعاء 04 أكتوبر 2017 09:26 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:

نشرت ادارة امن عدن تسجيلا مصورا لمحاولة الاغتيال التي طالت قائد كتيبة الحزم سلمان قاسم الجوهري .

ويظهر في التسجيل توقف عدد من السيارات التي قيل انها لموكب الجوهري.

ولايمكن للمتابع لهذا التسجيل ان يستشف واقعة محددة بعينها.

وتنشر "عدن الغد" التسجيل كما ورد 


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ادارة امن عدن تنشر تسجيلا مصورا لواقعة محاولة اغتيال قاسم الجوهري
نشرت ادارة امن عدن تسجيلا مصورا لمحاولة الاغتيال التي طالت قائد كتيبة الحزم سلمان قاسم الجوهري . ويظهر في التسجيل توقف عدد من السيارات التي قيل انها لموكب




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