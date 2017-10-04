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أخبار وتقارير

بيان نقابة عمال بترو مسيلة قطاع-14

الأربعاء 04 أكتوبر 2017 07:55 مساءً
حضرموت(عدن الغد)خاص:

إن التطورات المتسارعة للإحداث التي شهدتها حضرموت خاصة والبلاد عامه قد فرضت واقعاً جديداً استطاع من خلاله الحضارم من تحرير جزء كبير من أرضهم وتكوين جيش حضرمي خالص يحمي الارض ويدافع عن مقدرات حضرموت.

وهذا الواقع الجديد استفز قوى الهيمنة والنفوذ السابقه واستنفرت معها كل أدواتها في محاوله يائسة منها لإعادة عقارب الساعه الى الوراء .

 ولكن هيهات لهم ذلك وسيقف لهم الحضارم بالمرصاد ولن يفرطوا أبدا في مكتسباتهم التي عمدتها الدماء الزكية لكوكبة من الشهداء وفي مقدمتها دم الشهيد البطل الشيخ/سعد بن حبريش مفجر الهبة الشعبية.

إن مايثير الاستغراب في الأمر ليس وقوف أذناب النظام السابق ضد تطلعات ابناء حضرموت في انتزاع حقوقهم والحفاظ على مكتسابتهم بل ان الامر المستغرب هو ان نجد بعض من لبسوا رداء الحقوق والمظالم في السابق وادعوا زوراً وبهتاناً انتماءهم للثورة الجنوبية واليوم حين فقدوا مصالحهم سرعان ماسقطت عن وجوههم القبيحة اقنعه الزيف والخداع وبانت عورتهم أمام الملأ فتصدروا الصفوف ضد تطلعات الحضارم في انتزاع حقوقهم جنباً الى جنب مع قوى الفيد والهيمنة التي عاثت في حضرموت والجنوب فسادا طيلة 25 سنه ماضيه وشنت عليهم الحروب الظالمة بدءاً من حرب 1994 وصولاً الى الاجتياح الثاني للجنوب في 2015.  ومع ذلك فمازلنا نثق في ابناء الجنوب الشرفاء في انهم لن يقفوا حجر عثرة ضد تطلعات ابناء حضرموت في إنتزاع حقوقهم المشروعة والتي تنسجم تماماً مع اهداف الثوره الجنوبية ولخصتها وثيقة مؤتمر حضرموت الجامع وصدرت فيها قرارات رئاسية واضحة بهذا الشأن.

وهنا ومن منطلق حرصنا على العيش والمصير المشترك فإننا ندعو إخوتنا المغرر بهم من العمال الى نبذ ايه دعوات مشبوهة لشق الصف عبر بث الاشاعات الخبيثة وتخويف العمال من أن مطالب الحضارم بحقوقهم ستكون على حسابهم ونحن ندرك جيداً ان مصدر هذه الدعوات هم اعداء  حضرموت والجنوب التاريخيون وهم وحدهم المستفيدون من شق الصف الحضرمي-الجنوبي.

وفي الاخير نذكر الجميع ان الحضارم الذين هاجروا ونشروا الاسلام في أصقاع الارض هم ابعد الناس عن الدعوات المناطقيه والعنصرية.

وبالمقابل نطلب من الجميع ايضا تفهم مطالبنا المشروعة وحضرموت هذه المرة مصممة على انتزاع حقوقها كاملة دون انتقاص وان الوقوف ضد مطالب الحضارم الحقوقيه المشروعة هو ببساطه وقوف واصطفاف ضد حضرموت كافة ومصيره سيكون الفشل الذريع .

* من ناصر بن جوبح 


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بيان نقابة عمال بترو مسيلة قطاع-14
إن التطورات المتسارعة للإحداث التي شهدتها حضرموت خاصة والبلاد عامه قد فرضت واقعاً جديداً استطاع من خلاله الحضارم من تحرير جزء كبير من أرضهم وتكوين جيش حضرمي خالص
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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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