نائب رئيس تحضيرية 14 أكتوبر : العمل جار لإتمام برنامج فعالية 14 أكتوبر .. ونهيب بالجميع المشاركة

صرح الدكتور / عيدروس عبدالله الميسري نائب رئيس تحضيرية حفل 14 اكتوبر ومسئول الكرنفال الاحتفالي في ساحة العروض خورمكسر، إن العمل جار لاتمام برنامج فعالية 14 اكتوبر والتي ستقام فيها الحفل المسائي الفني تاريخ 13 اكتوبر والحفل الكرنفالي والعروض الشعبية والطلابية والندوة الادبية والشعرية يوم 14 اكتوبر والعرض العسكري الرمزي واظهار شعب الجنوب في اجمل صوره الاحتفالية .

ودعا الدكتور الميسري كافة ابناء الجنوب الى المشاركة في هذه الذكرى الوطنية المجيدة كما ندعو الجميع لدعم هذه الفعالية الوطنية التي تمثل كافة ابناء الجنوب بكافة اطيافه واحزابه ومكوناته لنرسل رسالة واضحة ان عدو الجنوب الوحيد هم عصابة عفاش والحوثي اللذان عاثا في الارض فسادا ودمرا وسلبا كل ثروات الجنوب .

وشكر نائب رئيس اللجنة التحضيرية، انضمام اللجنة الإشرافية التي تمثل وتعبر عن القيادة الوطنية و الحراكية التي لها تاريخ طويل في النضال وسطرت اروع البطولات في مقاومة ودحر المد المجوسي الفارسي التي زادت من قوة التحضير وعبرت عن المسؤولية الوطنية الحرة في سبيل الاصطفاف الوطني .

وأكد الميسري بالقول :"ولا زلنا ندعو كل من يحب المشاركة كونها مناسبة وطنية للجميع، وتحية اجلال وتقدير لابناء يافع البطلة، وضالع الصمود، وحضرموت المدد، وشبوة التاريخ، وأبين الباسلة، والمهرة الحبيبة، وسقطرى الجميلة، على تفاعلهم الوطني الاصيل".