طالب السياسي الجنوبي والإعلامي لطفي شطارة حكومة رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر بإن توفر الخدمات للمواطنين بدلا عن الاستفزازات السياسية .

وقال شطارة في منشور له على فيسبوك انه يتوجب على الحكومة ان تقوم بواجباتها وحل كل الأزمات الخدمية ، وهو المطلوب منها لمساعدة الناس وحل قضاياهم الخدمية والحقوقية .. لا ان تشغل نفسها باستفزاز الجنوبيين أمنيا وسياسيا .

وتابع بالقول :" إدارة محافظات الجنوب بالأزمات وبنفس عقلية نظام صنعاء أمر غير مقبول ولن يكون مقبولا ، بل ان الامعان والتعمد من قبل الحكومة الدفع بالجنوب نحو انفلات أمني بعد استقرار ملحوظ ، هو عمل غير مسؤول ونزق ، ويجعل السكوت عنه شعبيا أمر لن يطول .. لا تختبروا صبر شعب ولا تستهينوا بتضحيات أبنائه.

المزيد في أخبار وتقارير شطارة :نطالب حكومة بن دغر بإدارة مدن الجنوب وتوفير الخدمات طالب السياسي الجنوبي والإعلامي لطفي شطارة حكومة رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر بإن توفر الخدمات للمواطنين بدلا عن الاستفزازات السياسية . وقال شطارة في منشور له على مسلحو جماعة الحوثي يحتجزون سفير جنوبي مقيم في صنعاء على اثر اتهامهم له بالعمل لصالح الرئيس هادي قام مسلحو مليشيات الحوثي يوم الأربعاء باعتراض السفير الجنوبي ناصر محمد السليماني عندما كان يقود سيارته في احد الشوارع الرئيسية بالعاصمة اليمنية صنعاء موجهين الحكومة تعفي شاحنات الإغاثة من الرسوم في كافة المنافذ قال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، ان الحكومة وجهت الجهات ذات العلاقة في كافة المنافذ والموانئ اليمنية بإعفاء الشاحنات الاغاثية