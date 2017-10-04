خبير استراتيجي سعودي يطالب بلقاء بين الشرعية وبحاح لتصحيح الاوضاع في اليمن
الدكتور زايد العمري الخبير الاستراتيجي السعودي
الأربعاء 04 أكتوبر 2017 02:40 مساءً
(عدن الغد) خاص:
(عدن الغد) خاص:
طالب خبير استراتيجي سعودي بعقد لقاء يجمع الحكومة الشرعية بنائب الرئيس هادي سابقاً خالد بحاح، من أجل تصحيح الاوضاع في اليمن .
وقال اللواء ركن، الدكتور زايد العمري في تغريدته على تويتر :"بحاح يخرج عن صمته ويقول للشرعية جيشكم قوامه (٤٢٥٠٠٠) فرد، متهما اياهم بالفساد".
وأضاف الدكتور زايد العمري بالقول :"اقترح ان تجتمع الشرعية معه وان يصححوا الوضع لما يخدم اليمن".
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