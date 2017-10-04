اللواء جابر يلتقي الفنيين والمهندسين بوزارة الداخلية

التقى وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء الركن عبدالله يحيى جابر، اليوم، بالفنيين والمهندسين العاملين في وزارة الداخلية، بالعاصمة المؤقتة عدن .

وأكد الوكيل جابر على أهمية هذا الجانب.. مشددا على ضرورة العمل على تطويره ليواكب التطورات الحاصلة في مجال تقنية المعلومات بغرض الارتقاء بالعمل، إضافة إلى جانب الربط الشبكي بين الحاسب الآلي والمالية على مستوى ديوان الوزارة والمحافظات المحررة.

كما استمع اللواء جابر من الفنيين إلى الاحتياجات الخاصة بالجانب الفني.. موجها بتسهيل وحلحلة المشاكل والعراقيل التي تقف أمامهم.. مبديا استعداده لتذييلها.

حضر اللقاء نائب مدير المالية العقيد عبدالسلام عرب، ومدير المرتبات الرائد عبدالله حيدره امجعلي، ومدير الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات المقدم عبدالقوي باعش.

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