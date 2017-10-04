سياسي جنوبي يطالب بالتحقيق مع وزير الداخلية ومدير أمن عدن

طالب سياسي جنوبي بتشكيل لجنة تحقيق من قبل القضاء والنيابة او من قبل اي جهة خارج وزارة الداخلية للتحقيق مع وزير الداخل ومدير امن العاصمة عدن على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة.

وقال السياسي الجنوبي صالح محمد قحطان المحرمي أن الحديث عن الإخفاقات والأعمال التى يرتكبها رجال الأمن التابعين لوزارة الداخلية وإدارة أمن عدن والتي وصلت إلى ارتكاب جرائم طالت قادة عسكريين مثل مدير امن رصد وقائد كتيبة سلمان وغيرها من الأعمال التى تتنافى مع النظام والقانون ، أمور لا ينبغي السكوت عنها بل.

وأضاف أنه ليس المطلوب ان يقوم مدير أمن عدن بتشكيل لجان للتحقيق لان الأمن في هذه الحالة طرف متهم وينبغي أن تشكل لجنة قضائية او جهة اخرى محايدة بل وينبغي أن يخضع مدير امن عدن نفسه وقيادة وزارة الداخلية للمساءلة والتحقيق.

وأشار المحرمي بأنه لو حدثت مثل هذه الجرائم في بلد اخر لقدمت كل قيادات الأمن من الوزير الى مدير الامن استقالاتهم.

وأكد السياسي الجنوبي صالح المحرمي أن الجميع يحترم وزير الداخلية وكذا مدير امن عدن ويقدر كل جهودهم الأمنية ولكنها أرواح الناس ولا احد فوق النظام والقانون الذي ينشده الجميع.

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