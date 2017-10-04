البري معلقا على حديث شطارة عن تشكيل برلمان جنوبي : حجر الفسل كبيرة"!
عدن ((عدن الغد)) خاص:
قال السياسي الجنوبي عبيد البري ان إي حديث من قبل قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي عن تشكيل برلمان جنوبي حديث غير واقعي .
وقال البري معلقا على تصريحات لعضو المجلس الانتقالي بهذا الخصوص (لطفي شطارة) قائلا :"
لطفي شطارة ، في مداخلة قدمها لحلقة النقاش الخاصة بنشر نتائج استطلاع الرأي حول المجلس الانتقالي :
(الاجتماعات القادمة للمجلس الانتقالي ستشهد تشكيل الجمعية الوطنية ، موضحا أن ذلك يعد بمثابة برلمان جنوبي ، وان خطوات أخرى سيتم من خلالها تشكيل فروع المجلس في المحافظات).
كيف يكون برلمان بدون دولة يا سيدي العزيز ؟؟!!
أظن أن هناك مثَل يقول : "حجر الفسل كبيرة" ..
ونصيحتي أن تتعاملوا مع الوضع كما هو بالضبط ! .. وأن لا تكونوا إلا ثوار فقط ، طالما المرحلة مرحلة ثورة ... فإن أنتم تجاوزتم سلوك ومهام الثوار ، فإنما تتجاوزون الثورة بأهدافها ومهامها وخصائصها وظروفها ، وبالتالي ضياع كامل لكل مكتسباتها ... نتيجة أي محاولة للقفز على الواقع .
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