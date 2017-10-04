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البري معلقا على حديث شطارة عن تشكيل برلمان جنوبي : حجر الفسل كبيرة"!

الأربعاء 04 أكتوبر 2017 12:52 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

قال السياسي الجنوبي عبيد البري ان إي حديث من قبل قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي عن تشكيل برلمان جنوبي حديث غير واقعي .

وقال البري معلقا على تصريحات لعضو المجلس الانتقالي بهذا الخصوص (لطفي شطارة) قائلا :"

لطفي شطارة ، في مداخلة قدمها لحلقة النقاش الخاصة بنشر نتائج استطلاع الرأي حول المجلس الانتقالي :

(الاجتماعات القادمة للمجلس الانتقالي ستشهد تشكيل الجمعية الوطنية ، موضحا أن ذلك يعد بمثابة برلمان جنوبي ، وان خطوات أخرى سيتم من خلالها تشكيل فروع المجلس في المحافظات).

كيف يكون برلمان بدون دولة يا سيدي العزيز ؟؟!!

أظن أن هناك مثَل يقول : "حجر الفسل كبيرة" ..

ونصيحتي أن تتعاملوا مع الوضع كما هو بالضبط ! .. وأن لا تكونوا إلا ثوار فقط ، طالما المرحلة مرحلة ثورة ... فإن أنتم تجاوزتم سلوك ومهام الثوار ، فإنما تتجاوزون الثورة بأهدافها ومهامها وخصائصها وظروفها ، وبالتالي ضياع كامل لكل مكتسباتها ... نتيجة أي محاولة للقفز على الواقع .


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البري معلقا على حديث شطارة عن تشكيل برلمان جنوبي : حجر الفسل كبيرة"!
قال السياسي الجنوبي عبيد البري ان إي حديث من قبل قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي عن تشكيل برلمان جنوبي حديث غير واقعي . وقال البري معلقا على تصريحات لعضو المجلس
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