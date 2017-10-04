قال السياسي الجنوبي عبيد البري ان إي حديث من قبل قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي عن تشكيل برلمان جنوبي حديث غير واقعي .

وقال البري معلقا على تصريحات لعضو المجلس الانتقالي بهذا الخصوص (لطفي شطارة) قائلا :"

لطفي شطارة ، في مداخلة قدمها لحلقة النقاش الخاصة بنشر نتائج استطلاع الرأي حول المجلس الانتقالي :

(الاجتماعات القادمة للمجلس الانتقالي ستشهد تشكيل الجمعية الوطنية ، موضحا أن ذلك يعد بمثابة برلمان جنوبي ، وان خطوات أخرى سيتم من خلالها تشكيل فروع المجلس في المحافظات).

كيف يكون برلمان بدون دولة يا سيدي العزيز ؟؟!!

أظن أن هناك مثَل يقول : "حجر الفسل كبيرة" ..

ونصيحتي أن تتعاملوا مع الوضع كما هو بالضبط ! .. وأن لا تكونوا إلا ثوار فقط ، طالما المرحلة مرحلة ثورة ... فإن أنتم تجاوزتم سلوك ومهام الثوار ، فإنما تتجاوزون الثورة بأهدافها ومهامها وخصائصها وظروفها ، وبالتالي ضياع كامل لكل مكتسباتها ... نتيجة أي محاولة للقفز على الواقع .

المزيد في أخبار وتقارير البري معلقا على حديث شطارة عن تشكيل برلمان جنوبي : حجر الفسل كبيرة"! قال السياسي الجنوبي عبيد البري ان إي حديث من قبل قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي عن تشكيل برلمان جنوبي حديث غير واقعي . وقال البري معلقا على تصريحات لعضو المجلس الحوثيون يطلقون الرصاصة الأخيرة على تحالفهم مع المخلوع صالح أقدمت مليشيات الحوثي على خطوات تصعيدية مفاجئة بعد أيام من التوصل لاتفاق جديد ينهي حالة الخلاف مع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وحزبه المؤتمر الشعبي العام. وقالت قائد كتيبة سلمان الحزم الجوهري يروي تفاصيل الاعتداء عليه وقتل شقيقه روى قائد كتيبة سلمان الحزم قاسم الجوهري تفاصيل تفاصيل الاعتداء عليه وقتل شقيقه من قبل نقطة تتبع الأمن بالتواهي. وقال الجوهري انه تم اعتراض سيارة