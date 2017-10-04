الحوثيون يطلقون الرصاصة الأخيرة على تحالفهم مع المخلوع صالح

أقدمت مليشيات الحوثي على خطوات تصعيدية مفاجئة بعد أيام من التوصل لاتفاق جديد ينهي حالة الخلاف مع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وحزبه المؤتمر الشعبي العام.

وقالت مصادر مطلعة في صنعاء، أن مليشيات الحوثي شكلت غرف عمليات بشكل منفرد لإدارة المؤسسات والوزارات الحكومية.

وذكرت المصادر أن جماعة الحوثي بادرت إلى التنصل من اتفاق التهدئة المبرم مع الرئيس المخلوع وحزبه والتفاهمات التي تم التوصل إليها لمعالجة الاختلالات القائمة والتي تهدد التحالف بينهما، من خلال قيامها وبشكل منفرد بتشكيل غرف عمليات لإدارة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، والمحافظات الخاضعة لسيطرتها دون العودة إلى المجلس السياسي الذي تشارك فيه الجماعة حزب "المؤتمر" في إدارة المحافظات التي يسيطرون عليها بالقوة.

وأشارت المصادر أن جماعة الحوثي أنشأت غرفة عمليات مركزية لإدارة المؤسسات والوزارات السيادية والمتمثلة في وزارتي الدفاع والداخلية إلى جانب استحداث غرف عمليات أخرى للإشراف على إدارة وزارات الصحة والإدارة المحلية.

وأعتبرت المصادر أن هذه الخطوة التصعيدية أنهت بشكل عملي التحالف مع حزب المؤتمر وهو ما يعزز احتمالات اندلاع صدامات بين الحوثيين وقوات الحرس الجمهوري الموالية للمخلوع.

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