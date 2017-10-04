تصريح “ملفق” لمحافظ حضرموت يهاجم خالد بحاح
ارم نيوز
- ماجستير تجارة - إدارة أعمال وبنوك ومال Administration, Banking, and Finance
جامعة بونا - الهند، 1990 – 1992 م
- بكلاريوس تجارة - محاسبة ومراجعة متقدمة Advance Accounting & Auditing
جامعة بونا- الهند، 1987 - 1990 م
الخبرات العملية:
- · سفير مفوض فوق العادة للجمهورية اليمنية في كندا
وزارة الخارجية
يناير 2009م - إلى يومنا هذا
- · وزير النفط والمعادن
وزارة النفط والمعادن - صنعاء
فبراير 2006م - مايو 2008م
- رئيس مجلس إدارة الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال
- رئيس مجلس إدارة شركة صافر للاستكشاف والانتاج
- رئيس مجلس إدارة المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز، وتتضمن؛
- شركة مصافي عدن
- الشركة اليمنية لتكرير النفط (مصافي مارب)
- شركة توزيع المنتجات النفطية (شركة النفط اليمنية)
- الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية
- الشركة اليمنية للغاز
- مركز التدريب النفطي
- عضو المجلس الاقتصادي الاعلى
- عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار
- عضو مجلس إدارة لجنة التصدير
- · الشركة العربية اليمنية للاسمنت ( مصنع أسمنت حضرموت)
مدير مكتب المشروع
سبتمبر 2005م - فبراير 2006م
- · شركة كنديان نكسن بتروليم يمن
1992م - 2005م
- كبير مشرفي التخطيط والمشاريع المشتركة
- كبير مشرفي المصادر البشرية
- عدد من الأعمال المالية والمحاسبية
المهارات والتدريب:
- إجادة اللغة العربية والإنجليزية تحدثاً وكتابة وقراءة
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- رئيس جمعية الدبلوماسين - اوتاوا - كندا 2009/2010م
- نائب عميد السلك الدبلوماسي العربي – كندا
- عضو مؤسسة العفيف الثقافية -صنعاء
- عضو مجلس الأمناء - الجمعية الوطنية لمواجهة أضرار القات - صنعاء
- عضو مجلس الأمناء - مؤسسة آراء للتنمية المدنية - حضرموت
أشعلت الاتهامات الأخيرة التي أوردها نائب الرئيس ورئيس الوزراء السابق خالد بحاح للحكومة الشرعية بالفساد الجدل في البلاد خاصة أنه أورد أرقاما محددة حول ما اعتبره نهبا لنفط حضرموت.
وجرى تداول تصريح “ملفق” لمحافظ حضرموت اللواء فرج البحسني تضمن هجوما على بحاح.
وجرى نشر هذا التصريح على حساب مزور باسم المحافظ.
وكان بحاح قد صعّد من لغته تجاه حكومة الشرعية، يوم أمس الثلاثاء متهمًا إياها بالتورط في عمليات فساد، مؤكدًا وجود أدلة موثقة على اتهاماته.
وبدأ بحاح في كشف ما قال إنه فساد تورطت فيه الشرعية خلال الأشهر الأخيرة، ضمن سلسلة تغريدات على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وذكر رئيس الوزراء السابق أن فساد الشرعية شمل قطاع الجيش، والنفط.
وقال بحاح في تغريدة أرفقها بقائمة رواتب منتسبي الجيش على مختلف رتبهم العسكرية: “إن قوائم جيش الشرعية، أربعمائة وخمسة وعشرون ألف عسكري”!، فسدتم في غضون أشهر مقابل فساد 33 عامًا من سلطة سلفكم”.
وفي تغريدة أخرى قال بحاح: إن “الشرعية نهبت ما قيمته سبعمائة مليون دولار من نفط المسيلة حضرموت خلال عام، وما زال، بالإضافة إلى أربعمائة مليار ريال يمني”.
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