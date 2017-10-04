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المخلافي: نرفض الابتزاز الايراني بربط الملفين اليمني والسوري

الأربعاء 04 أكتوبر 2017 12:07 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

كشف وزير الخارجية “عبدالملك المخلافي” اليوم الأربعاء، عن مساعي إيرانية، لربط الملفين السوري واليمني بهدف ابتزاز الحكومة الشرعية في اليمن.

وذكر “المخلافي” في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط”، إن إيران تربط بين الملفين السوري واليمني، بهدف ابتزاز الحكومة الشرعية في اليمن، ودول الجوار ومنها السعودية، والموقف العربي في اليمن.

وشدّد على أن هذه المحاولات لن تنجح لأن المجتمع الدولي المنقسم تجاه سوريا وليبيا وبعض الملفات، لا يزال موحداً في الملف اليمني.

وأشار إلى أن مايجري في اليمن هو بين حكومة شرعية ومتمردين وليس حرباً أهلية.

وأكد المخلافي أن ملف اليمن يختلف كثيراً عن باقي الملفات في المنطقة التي لم يحن الوقت لإغلاقها لأسباب متعددة.

وقال المخلافي إنه لمس خلال لقاءاته في أميركا تأكيداً قاطعاً لاستمرار الدعم للحكومة الشرعية، والإشادة بدور الحكومة اليمنية في الاستجابة لمتطلبات السلام وتسهيل عمل جهود الإغاثة الدولية ودورها في تسهيل عمل اللجنة الوطنية في التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.


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