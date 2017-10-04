اليافعي يدعو لإقالة شلال علي شايع ومحاسبة إدارة الامن

دعا رئيس مجلس المقاومة الجنوبية عبدالناصر البعوة اليافعي والمعروف بابو همام إلى إقالة قيادة جهاز امن عدن ومحاسبتهم على ماقال أنها جرائم باتت ترتكب بحق المواطنين في عدن .

وقال "البعوة" في بيان اصدره وتلقته صحيفة "عدن الغد" ان الوضع الأمني في عدن بات لايحتمل تغييرا واصلاحا سريعا لوحداته .

وجاء في البيان:

فخامة الأخ/ الرئيس عبدربه منصور هادي المحترم

الإخوة قاده قوات التحالف العربي في عدن

المحترمين

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

الموضوع /اغتيال الأخ المقاوم

صبري صالح الجهوري

في البدء نهديكم تحياتنا ونتمنى لكم الصحة والتوفيق في مهامكم الكبيرة وإشارة إلى الموضوع أعلاه ،نود إفادتكم إلى ان قيادات المقاومة الجنوبية في محافظه عدن قد تداعت اليوم الثلاثاء الموافق 3/10/2017 على إثر الحادث الإجرامي الذي قامت به مجموعة من الأفراد المنتمين إلى أمن محافظه عدن في يوم الأحد الموافق 1/ 10/ 2017 وذلك من خلال استهدافها موكب الأخ القائد البطل قاسم صالح الجهوري قائد كتيبة سلمان الحزم عند نقطة تفتيش نفق التواهي باتجاه جولدمور أثناء عودته من مكتب نائب وزير الداخلية الذي ابلغه حينها بالاعتداء الذي تعرض له ولده صالح قاسم صالح الجهوري الذي لم يتجاوز السابعة عشر من عمره من قبل أفراد تلك النقطة في ظهيرة ذلك اليوم المشؤم ، وعند وصول موكب الأخ القائد قاسم الجوهري تلك النقطة باشروا أفراد النقطة بإطلاق الأعيرة النارية على موكبه دون سابق إنذار فقتلوا على التو أخاه ،قائد حراسته، صبري صالح الجوهري وأصابوا الأخ القائد قاسم إصابة خطيرة في بطنه وكذلك أصابوا أحد حراسته الجندي صالح علي العوذلي ومن ثم اختطفوا أربعة من مرافقيه.

فخامة الأخ الرئيس

أن هذا الحادث الإجرامي الشنيع الذي أقدمت عليه مجموعه من أفراد أمن عدن لم يكن الأول بل سبقته أحداث كثيرة كان أهمها اغتيال قائد أمن رصد الأخ القائد حسين أحمد قماطه وإصابة رفيقه عبد الرزاق الجردمي قائد الحزام الأمني في رصد بالإضافة إلى إصابة الجندي عبدالله قماطه واختطاف ثلاثة آخرين من مرافقيهما ،وتشير التقارير الموجودة لدينا أن هناك عدد من الجثث في ثلاجة مستشفى الجمهورية في خور مكسر تعود لضحايا تلك العصابة الإجرامية التي تدعي زورا وبهتانا انتماءها إلى أمن عدن ،بالإضافة إلى عددا من الانتهاكات الأخرى التي قامت بها تلك المجاميع ومازالت تقوم بها حتى الآن ،مثل :الاعتقالات التعسفية للمواطنين وتهريب العناصر الإجرامية التابعة للانقلابين في صنعاء من سجون الأمن في عدن وغيرها من الأعمال المنافية للقوانين والأنظمة والشرع ؛

وبناء على ماسبق ونتيجة لكثرة الشكاوى المقدمة من المواطنين ضد قيادات وأفراد في أمن عدن ،وحفاظاً على السكينة العامة للمواطنين وتجسدا لمبدأ التصالح والتسامح الجنوبي ،ونبذ للفتن فإننا نطلب من فخامتكم الإسراع في اتخاذ مايلي :

1-توجيه الجهات ذات الاختصاص بتسليم قتلته الشهيد المقاوم صبري صالح الجوهري ورفاقه الآخرين الذين لقوا حتفهم على أيدي أفراد ينتمون إلى أمن عدن ،على أن يسلم الجناة إلى جهة محايدة ؛

2-تشكيل لجنه قضائية تحقق في كل الانتهاكات التي أقدمت عليها بعض قيادات وأفراد أمن عدن ،بمختلف تشكيلاتها الأمنية ،خلال الفترة الماضية ؛

3-إقالة ومحاسبة قيادات جهاز أمن عدن وإناطة مسؤولية قيادته إلى قيادات كفوءة ونزيهة ومتخصصة في مجال الأمن مع إحالة تلك القيادات التي يثبت التحقيق تورطها في عمليه الاغتيالات وقضايا تهم الأمن القومي وخيانة الأمانة إلى المساءلة القانونية ؛

4- أعادت بناء وتنظيم الأجهزة الأمنية والعسكرية على أساس وطني بعيدا عن المحاصصة المناطقية والقروية الضيقة ؛

5-الشروع في إخضاع عمل مؤسسات الدولة للنظام والقانون ،ووضع حد للفساد المستشري فيها ،مع وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ؛

6-الإسراع في تفعيل عمل القضاء والادعاء العام ؛

هذه هي أهم القضايا التي ارتأينا أن نطرحها على فخامتكم في هذه الظروف الحساسة على أن نرفع إليكم القضايا الأخرى التي تهم المواطنين واسر الشهداء والجرحى والأسرى والمقاومين في وقت لاحق

وبهذا نكون قد أبلغناكم وانتم المسؤلون عن هذا الأمر في تأمين. حياة المواطنين وتكون المقاومة خياراتها مفتوحة في التصعيد العام ان لم يكن هناك رادع لكل من أجرم بحق هذا الشعب

وفقكم الله لما فيه خير وصلاح الأمة

ولكم فائق الشكر والتقدير

وتحية إلى كل أبناء شعبنا الجنوبي الأبي

كما نترحم على شهدائنا الأبرار سائلين الله ان يتغمدهم برحمته ويسكنهم فسيح جناته

وان يشفي جرحانا ويفك أسرانا

عن قيادات المقاومة الجنوبية في العاصمة عدن

القائد/ عبد الناصر البعوه ابوهمام

المزيد في أخبار وتقارير اليافعي يدعو لإقالة شلال علي شايع ومحاسبة إدارة الامن دعا رئيس مجلس المقاومة الجنوبية عبدالناصر البعوة اليافعي والمعروف بابو همام إلى إقالة قيادة جهاز امن عدن ومحاسبتهم على ماقال أنها جرائم باتت ترتكب بحق المواطنين الإعلان عن لجنة إشرافية لمليونيه اكتوبر بساحة الحرية من كبار قادة الحراك الى جانب اللجنة التحضيرية تواصلا لاجتماعاتها اليومية للوقوف امام الترتيبات والاستعدادات وبما يليق بمناسبة ذكرى اكتوبر المجيدة وقفت اللجنة التحضيرية في اجتماعها الاخير برئاسة الاخ وثيقة : وزير الأوقاف في الحكومة الشرعية يعيّن نجله بمنصب وراتب 1500 دولار شهريا كشفت وثيقة نشرت على نطاق ضيق يوم الاربعاء ان وزير الاوقاف في حكومة الشرعية احمد زبين عطية عيّن نجله بمنصب سكرتير له وبمرتب وقدره 1500 دولار أمريكي شهريا . وتوضح