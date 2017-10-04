الإعلان عن لجنة إشرافية لمليونيه اكتوبر بساحة الحرية من كبار قادة الحراك الى جانب اللجنة التحضيرية

مقالات الرأي

علي البخيتي عن الوغد الكبير والإرهابي عبدالملك الحوثي تتلاشى الفروق يوماً بعد يوم بين داعش والحوثيين، وبين عبدالملك الحوثي وأبو بكر البغدادي، فبعد اقتحام

عوض كشميم تغريدات ( بحاح) بعد العزل ؟ مانعرفه عن معالي دولة خالد بحاح بأنه اكثر رزانة وعميق التفكير وغير متسرع وأثبت أنه رجل مرحلة واكثر

د. قاسم المحبشي إنصافاً لسالمين الذي نسيناه! منذ أربعة أسابيع تقريبا زارتني طالبة من قسم الإعلام والاتصال في كلية الأداب، كانت محجبة الوجه، سألتني بأدب

عبد الرحمن الخضر يا يافع الشموخ ويا ضالع الصمود هل تسمعني !! كثيرا ما كتبنا عن " يافع" وأشدنا بمواقف رجالها في كل المراحل وأهمها مواقفهم التاريخية في الفترة الاخيرة التي

حسن العجيلي قتلاهم وجرحاهم في نعيم وشهدائنا وجرحانا في انين ؟!!! نعم انها مأساة انسانية جاثمة على صدور ونفوس الجنوبيون تديرها عصابات ومافيا تجار الجروب والمخدرات وغسيل

احمد محمود السلامي دعوة المعلمين في عدن للإضراب .. تخــدمُ مَــنْ ؟! أدعو جميع المعلمين والمعلمات وأهالي التلاميذ في عدن والمحافظات المجاورة إلى عدم الاستجابة لدعوة الإضراب

صالح علي الدويل باراس علي بن راشد .. بئس الرجل ونعم القبيلة نحن في شبوة نتكلم كثيرا عن الفساد وضرورة محاربته لكن المؤسف انه عندما يتصدى مدير أي إدارة للفساد وتتم

أحمد محسن أحمد نقطة نظام .. كيف نكشف (بائعو) القضية .. والوطن؟! هذه الأيام من السهولة بمكان أن ينكشف لك ببساطة ذلك النفر الذين يساومون على بيع القضية الجنوبية بعرضها على