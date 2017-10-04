الإعلان عن لجنة إشرافية لمليونيه اكتوبر بساحة الحرية من كبار قادة الحراك الى جانب اللجنة التحضيرية
عدن (عدن الغد)خاص:
تواصلا لاجتماعاتها اليومية للوقوف امام الترتيبات والاستعدادات وبما يليق بمناسبة ذكرى اكتوبر المجيدة وقفت اللجنة التحضيرية في اجتماعها الاخير برئاسة الاخ عبدالناصر الشيخ رئيس اللجنة امام مقترح بإنشاء هيئة إشرافية تمثل الطيف الجنوبي الواسع وبما يعطي زخما لعملها لاسيما أولئك الذين كانوا في طليعة من فجر ثورة الحراك الجنوبي .
وعقب المناقشات اقرت اللجنة التحضيرية اشهار اللجنة الاشرافية لمليونيه اكتوبر من المناضلين التالية اسماؤهم :
المحامي علي هيثم الغريب
عبدالمجيد وحدين
اللواء ناصر الفضلي
خالد مسعد
العميد علي السعدي
العقيد سليمان الزامكي
سعيد سعدان
علي باثواب
العميد الخضر امشعوي
فؤاد راشد
مبارك باراس
المهندس علي المصعبي
هاني اليزيدي
بجاش الاغبري
الدكتور محمد حسين حلبوب
عبدالرحيم العولقي
عدنان جابر
ارسلان السقاف
فهمي الصهيبي
سلوى بريك
ابتسام عبدالله
وستواصل اللجنة التحضيرية اجتماعاتها اليومية المعتادة وتؤكد انفتاحها على كافة المكونات ونشطاء الحراك وترحب بالانضمام اليها ليسهم الجميع من كافة المكونات والطيف الجنوبي الواسع للمساهمة في المشاركة الفعلية في احياء ذكرى اكتوبر الغالية على ابناء الجنوب بكل انتماءاتهم السياسية ومشاربهم الفكرية .
صادر عن اللجنة التحضيرية لمليونيه اكتوبر بساحة الحرية خور مكسر العاصمة عدن
3 اكتوبر 2017م
* من محمد الحضرمي
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