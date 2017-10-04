وثيقة : وزير الأوقاف في الحكومة الشرعية يعيّن نجله بمنصب وراتب 1500 دولار شهريا
الأربعاء 04 أكتوبر 2017 10:15 صباحاً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
كشفت وثيقة نشرت على نطاق ضيق يوم الاربعاء ان وزير الاوقاف في حكومة الشرعية احمد زبين عطية عيّن نجله بمنصب سكرتير له وبمرتب وقدره 1500 دولار أمريكي شهريا .
وتوضح الوثيقة التي تم نشرها طلبا للتعيين تقدم به "عطية" إلى رئاسة الحكومة .
وخلال الأشهر الماضية تم الكشف عن وقائع تعيين مماثلة لمسئولين في الحكومة الشرعية لعدد من اقاربهم بمناصب عدة .
وتثير مثل هذه الوقائع غضب الشارع في اليمن والذي بات يرى فيها مخالفة صريحة للقانون .
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