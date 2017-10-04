وثيقة : وزير الأوقاف في الحكومة الشرعية يعيّن نجله بمنصب وراتب 1500 دولار شهريا

كشفت وثيقة نشرت على نطاق ضيق يوم الاربعاء ان وزير الاوقاف في حكومة الشرعية احمد زبين عطية عيّن نجله بمنصب سكرتير له وبمرتب وقدره 1500 دولار أمريكي شهريا .

وتوضح الوثيقة التي تم نشرها طلبا للتعيين تقدم به "عطية" إلى رئاسة الحكومة .

وخلال الأشهر الماضية تم الكشف عن وقائع تعيين مماثلة لمسئولين في الحكومة الشرعية لعدد من اقاربهم بمناصب عدة .

وتثير مثل هذه الوقائع غضب الشارع في اليمن والذي بات يرى فيها مخالفة صريحة للقانون .

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