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رويترز :إدراج التحالف بقيادة السعودية على مسودة قائمة سوداء للأمم المتحدة

متظاهرات يمنيات مؤيدات للحوثيين ضد الضربات الجوية الأمريكية. صورة من أرشيف رويترز
الأربعاء 04 أكتوبر 2017 08:35 صباحاً
( عدن الغد ) رويترز :

تضمنت مسودة سرية لقائمة سوداء للأمم المتحدة اطلعت عليها رويترز يوم الثلاثاء اسم التحالف الذي تقوده السعودية بسبب قتل وتشويه أطفال في اليمن برغم أن المسودة تشير إلى أن التحالف اتخذ إجراءات لتحسين حماية الأطفال.

 

وفي محاولة لتفادي الجدل حول التقرير السنوي الخاص بالأطفال والصراعات المسلحة قسمت مسودة القائمة السوداء، التي وردت في ملحق بالتقرير الشامل، إلى ”أطراف مدرجة اتخذت إجراءات خلال فترة التقرير لتحسين حماية الأطفال“ وأطراف لم تفعل ذلك.

 

وقالت مسودة تفسير للقائمة السوداء اطلعت عليها رويترز ”في اليمن، أدت أفعال التحالف بشكل موضوعي إلى الإدراج بسبب قتل وتشويه أطفال حيث نسبت 683 حالة إصابة لأطفال لهذا الطرف.. ونتيجة لمسؤوليته عن 38 حادثة جرى التحقق منها عن هجمات على مدارس ومستشفيات خلال 2016“.

 

وذكرت المسودة ”التحالف مدرج في القسم (ب) من الملحق الأول.. نظرا لأنه اتخذ إجراءات خلال فترة التقرير تهدف لتحسين حماية الأطفال“.

 

وتتضمن مسودة ملحق الأمم المتحدة الحوثيين وقوات الحكومة اليمنية وميليشيا موالية للحكومة وتنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب بسبب انتهاكات بحق الأطفال في 2016 مثلما ورد في تقرير العام الماضي حول انتهاكات 2015.

 

ويتعين تصديق الأمين العام للأمم المتحدة على مسودة التقرير وهي قابلة للتعديل. ومن المقرر تقديمها إلى مجلس الأمن هذا الشهر على أن يجرى النقاش بشأنها في 31 أكتوبر تشرين الأول.

 

ورفض سفير السعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي التعليق إلى أن يصدر التقرير رسميا. وفي أغسطس آب قالت بعثة السعودية لدى الأمم المتحدة إنه لا يوجد مبرر على الإطلاق لإدراج التحالف على القائمة السوداء.

 

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن المنظمة الدولية لا تعلق على وثائق مسربة.


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رويترز :إدراج التحالف بقيادة السعودية على مسودة قائمة سوداء للأمم المتحدة
تضمنت مسودة سرية لقائمة سوداء للأمم المتحدة اطلعت عليها رويترز يوم الثلاثاء اسم التحالف الذي تقوده السعودية بسبب قتل وتشويه أطفال في اليمن برغم أن المسودة تشير إلى




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