اشتباكات في نهم والجيش يتقدم في البقع بإسناد التحالف

قال الجيش الوطني إن الاشتباكات الميدانية تواصلت، أمس، بين قوات الجيش من جهة، والميليشيات الانقلابية من جهة أخرى، في عدد من جبهات القتال في مديرية نهم، شرق صنعاء.



وأفاد موقع «سبتمبر نت» الإخباري الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني، بأن الاشتباكات اندلعت عند ساعات صباح أمس، في مواقع القتب، والمدفون، وجبال يام، وبران، وسط تبادل للقصف المدفعي مع الميليشيات، وأضاف أن مدفعية الجيش الوطني دمرت عربة عسكرية للميليشيات الانقلابية وأحرقت وقتلت كل من كان عليها.

وفي «نهم» فجرت الميليشيات مستوصفاً صحياً، قبل أن تفجر منزل بقرية الحول.

ودمر طيران التحالف العربي تعزيزات وعتاداً عسكرياً للميليشيات الانقلابية بمديرية المصلوب غرب محافظة الجوف، فيما عاود شن غاراته الجوية على مواقع وآليات وتجمعات للميليشيات في مديرية صرواح غربي محافظة مأرب، بالتزامن مع مواجهات في جبهات مختلفة.



وشنت مقاتلات التحالف العربي غارة استهدفت تعزيزات كانت في طريقها إلى مواقع الميليشيات بجبل الأحسم في المصلوب، بمحافظة الجوف ما أدى إلى تدمير عربة عسكرية ومدفع ميداني، وسط أنباء عن مقتل وإصابة عناصر من الميليشيات كانت برفقة التعزيزات.

وفي جبهة المصلوب، أسر الجيش الوطني أحد عناصر الميليشيات محمد يحيى الطماح، بموقع ملحان، وهي الجبهة التي تقدم فيها الجيش الوطني، أمس الأول، وسيطر على موقعين في وادي بالساقية.



وفشلت الميليشيات الانقلابية في تحقيق أي تقدم ميداني بجبهات القتال في ريف محافظة تعز، وفي آخر محاولة لها لقي أربعة من عناصرها مصرعهم خلال مواجهات عنيفة في جبهة الاحكوم بمديرية حيفان جنوب شرق المحافظة، في حين تعرضت مواقع الميليشيات في جبهة الهاملي بمديرية موزع لقصف من بارجات التحالف العربي.

وحسب مصدر عسكري، فقد دارت مواجهات عنيفة في منطقة الاحكوم بتعز، عقب إفشال الجيش الوطني تسللاً للميليشيات استهدف تبتي الحمراء والخزان في المنطقة، في وقت متأخر من مساء أمس الأول الاثنين.



وأشار موقع «سبتمبر نت» الناطق باسم الجيش الوطني إلى أن الميليشيات تسعى لتحقيق تقدم ميداني في جبهات ريف محافظة تعز، وكثفت من محاولاتها في الأيام الأخيرة بجبهات الأقروض والصلو والأحكوم تزامناً مع قصف عنيف بقذائف الهاون على منازل المواطنين لتغطية عجزها في التقدم.

وتحدثت مصادر في المقاومة عن قصف عنيف تشنه بارجات التحالف العربي على تجمعات الميليشيات في جبهة الهاملي، بمديرية موزع.



ولقي قياديان عسكريان كبيران، من القوات الموالية للمخلوع صالح في الميليشيات الانقلابية، مصرعهما، في جبهة نجران، فيما كانت قوات الشرعية سيطرت مساء أمس الأول، على مواقع جديدة بمحور البقع شمال محافظة صعدة.

وفي محور البقع بمحافظة صعدة، أكد الجيش الوطني تحرير أربعة مواقع كانت تحت قبضة الميليشيات، منها تبة عبد العزيز (العصيد) ومواقع الشطيبات، تقع على مشارف مديرية كتاف.

المزيد في أخبار وتقارير رويترز :إدراج التحالف بقيادة السعودية على مسودة قائمة سوداء للأمم المتحدة تضمنت مسودة سرية لقائمة سوداء للأمم المتحدة اطلعت عليها رويترز يوم الثلاثاء اسم التحالف الذي تقوده السعودية بسبب قتل وتشويه أطفال في اليمن برغم أن المسودة تشير إلى «الشرعية» تسيطر على 4 مواقع في صعدة تمكّنت قوات الشرعية من تحرير خمسة مواقع من قبضة المليشيات الانقلابية شمال محافظة صعدة، وفيما أسفرت اشتباكات بين الجيش الوطني والانقلابيين إلى سقوط قتلى وجرحى في اشتباكات في نهم والجيش يتقدم في البقع بإسناد التحالف قال الجيش الوطني إن الاشتباكات الميدانية تواصلت، أمس، بين قوات الجيش من جهة، والميليشيات الانقلابية من جهة أخرى، في عدد من جبهات القتال في مديرية نهم، شرق