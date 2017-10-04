الحوثيون يطلقون الرصاصة الأخيرة على تحالفهم مع «المخلوع»

دشنت جماعة الحوثي خطوات تصعيدية مفاجئة بعد ثلاثة أيام من التوصل لاتفاق جديد لتعزيز التحالف مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح وحزبه «المؤتمر الشعبي العام».



وأكدت مصادر بصنعاء، مقربة من الرئيس المخلوع ل«الخليج» أن ما تداولته العديد من وسائل الإعلام المحلية حول تشكيل الحوثيين غرف عمليات بشكل منفرد لإدارة المؤسسات والوزارات الحكومية صحيح، منوهة إلى أن جماعة الحوثي بادرت إلى التنصل من اتفاق التهدئة المبرم مع الرئيس المخلوع وحزبه «المؤتمر» والتفاهمات التي تم التوصل إليها لمعالجة الاختلالات القائمة والتي تهدد التحالف بينهما، من خلال قيامها وبشكل منفرد بتشكيل غرف عمليات لإدارة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وكذلك المحافظات الخاضعة لسيطرتها دون العودة إلى المجلس السياسي الذي تشارك فيه الجماعة حزب «المؤتمر» في إدارة المحافظات التي يسيطرون عليها بالقوة.





وأشارت المصادر إلى أن جماعة الحوثي أنشأت غرفة عمليات مركزية لإدارة المؤسسات والوزارات السيادية والمتمثلة في وزارتي الدفاع والداخلية إلى جانب استحداث غرف عمليات أخرى للإشراف على إدارة وزارات الصحة والإدارة المحلية، معتبرة أن هذه الخطوة التصعيدية أنهت بشكل عملي التحالف مع حزب «المؤتمر» وهو ما يعزز احتمالات اندلاع صدامات بين الحوثيين وقوات الحرس الجمهوري الموالية للمخلوع.



وعلمت «الخليج» أن حزب «المؤتمر الشعبي» التابع لصالح بدأ في دراسة قرار الانسحاب من التحالف مع الحوثيين وإتاحة انفرادهم بإدارة شؤون المحافظات الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين، كسلطة أمر واقع مع الاستمرار في المشاركة إلى جانب الميليشيا التابعة للجماعة في جبهات القتال.

المزيد في أخبار وتقارير رويترز :إدراج التحالف بقيادة السعودية على مسودة قائمة سوداء للأمم المتحدة تضمنت مسودة سرية لقائمة سوداء للأمم المتحدة اطلعت عليها رويترز يوم الثلاثاء اسم التحالف الذي تقوده السعودية بسبب قتل وتشويه أطفال في اليمن برغم أن المسودة تشير إلى «الشرعية» تسيطر على 4 مواقع في صعدة تمكّنت قوات الشرعية من تحرير خمسة مواقع من قبضة المليشيات الانقلابية شمال محافظة صعدة، وفيما أسفرت اشتباكات بين الجيش الوطني والانقلابيين إلى سقوط قتلى وجرحى في اشتباكات في نهم والجيش يتقدم في البقع بإسناد التحالف قال الجيش الوطني إن الاشتباكات الميدانية تواصلت، أمس، بين قوات الجيش من جهة، والميليشيات الانقلابية من جهة أخرى، في عدد من جبهات القتال في مديرية نهم، شرق