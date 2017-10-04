مصرع 4 من المليشيا في مواجهات جنوب شرق محافظة تعز اليمنية

لقي 4 من عناصر المليشيا الانقلابية مصرعهم إثر مواجهات عنيفة في جبهة الاحكوم مديرية حيفان, جنوب شرق تعز.

وقال مصدر عسكري ميداني في تصريح لموقع //سبتمبر نت// التابع لوزارة الدفاع اليمنية : إن مواجهات عنيفة اندلعت عقب إفشال الجيش الوطني اليمني تسللا للمليشيا الانقلابية استهدف تبتي الحمراء والخزان في الاحكوم منتصف الليلة الماضية.

وأكد ذات المصدر أن المواجهات استمرت حتى اليوم، وأن أربعة من عناصر المليشيا لقوا مصرعهم، مشيراً إلى أن المليشيا تركت جثث قتلاها في مواقع الاشتباك وولت هاربة .

وأفاد الموقع أن مدفعية الجيش الوطني اليمني تمكنت من إسكات مدفعية المليشيا الانقلابية التي حاولت التغطية بتكثيف النيران لسحب قتلاها وإسعاف جرحاها وفق المصدر.

وأوضح أن مليشيا الانقلاب تحاول تحقيق تقدم ميداني في جبهات ريف تعز, وكثفت من محاولاتها في الأيام الأخيرة, بجبهات الأقروض والصلو والأحكوم, تزامناً مع قصف عنيف بقذائف الهاون على منازل المواطنين لتغطية عجزها في التقدم.

المزيد في أخبار وتقارير رويترز :إدراج التحالف بقيادة السعودية على مسودة قائمة سوداء للأمم المتحدة تضمنت مسودة سرية لقائمة سوداء للأمم المتحدة اطلعت عليها رويترز يوم الثلاثاء اسم التحالف الذي تقوده السعودية بسبب قتل وتشويه أطفال في اليمن برغم أن المسودة تشير إلى «الشرعية» تسيطر على 4 مواقع في صعدة تمكّنت قوات الشرعية من تحرير خمسة مواقع من قبضة المليشيات الانقلابية شمال محافظة صعدة، وفيما أسفرت اشتباكات بين الجيش الوطني والانقلابيين إلى سقوط قتلى وجرحى في اشتباكات في نهم والجيش يتقدم في البقع بإسناد التحالف قال الجيش الوطني إن الاشتباكات الميدانية تواصلت، أمس، بين قوات الجيش من جهة، والميليشيات الانقلابية من جهة أخرى، في عدد من جبهات القتال في مديرية نهم، شرق