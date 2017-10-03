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الربوعة".. مقبرة الحوثيين على الحدود السعودية

قوات سعودية - أرشيفية
الثلاثاء 03 أكتوبر 2017 11:56 مساءً
( عدن الغد ) العين :

تمكنت القوات السعودية من السيطرة على جبهة الربوعة، الثلاثاء، وأحكمت قبضتها على جميع المواقع الاستراتيجية التي كان يتخذها قناصة مليشيا صالح والحوثي الانقلابية للهجوم على المراكز الرقابية الحدودية السعودية. 

 وقالت مصادر عسكرية، إن المليشيا المتمردة تراجعت إلى مديريات حيدان وضحيان وسحار في محافظة صعدة شمالي اليمن بعد تكبدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد الحربي.

 

وأضاف أن جثث المتمردين الحوثيين باتت ملقاة في الشعاب والأودية والجحور مكدسة بالمئات، عقب محاولتهم الهجوم على الربوعة، خلال الأسبوع الماضي وفي أكثر من محاولة فاشلة.

 وتشهد جبهة الحدود السعودية - اليمنية معارك مستمرة بين قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بقوات التحالف العربي من جهة ومليشيا صالح والحوثي الانقلابية من جهة أخرى, تمكنت خلالها الأولى من السيطرة على العديد من المواقع الإستراتيجية في الجبهة القتالية.

 

وتعتبر جبهة الربوعة من مواقع القتال التي لا تنطفي أو تهدأ إطلاقا لتكرار عمليات التسلل الفاشلة التي تقوم بها المليشيات الانقلابية، رغم الخسائر المستمرة في صفوف الانقلابيين من قتلى وجرحى وآليات عسكرية وأسلحة مختلفة.


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