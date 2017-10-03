قوات النخبة الشبوانية خط العبر مستقر وآمن والمسافرين بجهودكم نشعر بالأمان والطمأنينة

تنتشر 12 نقطة لقوات النخبة الشبوانية في خط العبر الممتد من عتق شبوة الى مفرق العبر، حضرموت والسعودية ومأرب تقوم بتأمين الخط الدولي وحركة السير.

وأدى ذلك لتأمين تام لخط العبر وتقوم نقاط التفتيش على طول الخط ابتداء من قرية الشبيكة إلى منطقة حراد باتجاه العبر.

وتعرض سابقا في هذا الخط عدد من المواطنين للنهب والتقطع والقتل واغلبهم من خارج شبوة وخاصة من عدن وأبين ولحج وتعز كانوا ضحية سهلة للعصابات واستغلال ان الطريق غير آمن .

وقال العقيد ركن محمد فرج قائد لواء النخبة الشبوانية حراد نعمل على تأمين حركة السير عبر الاجراءات السليمة والدقيقة وإحالة المخالفين والمطلوبين الى الادارة العامة للنخبة في بلحاف ويتم بعدها اتخاذ القرارات المناسبة لكل مخالف والبعض منهم يتم السليمة الى ادارة الأمن.

وأضاف ان لواء حراد يمتد على خط طول يبلغ 109 كم متر وفيه سبع نقاط هي قرن الضبية، مفرق العقله، مفرق رويك، نقطة حراد المقابلة لبوابة المعسكر نقطة خشم رميد بعدها على خط حضرموت، نقطة عساكر نقطة قرن البناء، تقوم بالتفتيش الدقيق و مسؤولة على تأمين الخط وتسهيل عملية المرور.

وأشار ان قوات النخبة الشبوانية في النقاط الأمنية من ابناء المنطقة ويفهمون واجبهم ومهامهم وهم شباب متعلم تم تدريبهم سنة كاملة.

مضيفا ان قوات النخبة تمكنت من ضبط قاطرة تحمل قذائف دبابة وضبط افارقة اثيوبيين وصومال وعرفنا منهم انهم يريدون التوجه الى مأرب والبعض السعودية، وايضا تم ضبط سيارة مسروقه ومبلغ عليها وضبط عمليات تقطع وسرقه وكل المخالفات والتجاوزات التي كانت تشكل كابوس للكثير من المسافرين والمارين بهذا الخط الدولي تم وضع حد لها .

وذكر القائد محمد فرج ان من انجازات النخبة الشبوانية انها تعمل بشكل مستمر في محو الصورة النمطية التي يحاول ضعفاء النفوس فيها التشويه والإساءة لشبوة أرض وإنسان ونحن نعلم ان تلك الجرائم التي ترتكب في بعض الاحيان بحق المسافرين هي مقصوده وتاتي من خارج المحافظة، كما ان هناك احداث تتعلق ببعض ابناء المحافظة قد تكون اسبابها العوز والحاجة لكنها ليست لاترتقي لإعمال العصابات والجرائم النكراء كالتي تحصل وتتحمل شبوة مسؤولياتها وأيضا هناك من يتم استخدامهم في بعض الاحيان لتلك المهام وفي كل الاحوال جميع تلك الاعمال والظواهر مرفوضة وتم منعها ويتم ملاحقة وتتبع كل من لهم علاقة او متورطين باعمال اجرامية او فوضى للسكينة العامة.

وأكد ان التواصل والدعم والإشراف المباشر من التحالف العربي وخاصة دولة الامارات العربية المتحدة له الفضل في ما تحقق بعد الله ووجه لهم الشكر والتقدير فهم سند وعونا لنا وساهموا ومازالوا بشكل غير محدود في تأهيل وتدريب النخبة الشبوانية وإمدادهم بالسلاح والمعدات لتثبيت الأمن والاستقرار في محافظة شبوة ومعنا خطوة بخطوة نحو تحقيق مافيه خير لشبوة وهذا ليس بغريب فهم ابناء زايد الخير.

وقال قائد نقطة عياذ لواء العلم المساعد أمين القاحلي ان ترحيب واستقبال وإعجاب ابناء شبوة بنخبتهم وبعودة الأمن والأمان الى ربوع شبوة التي عانت منذ سنوات من انفلات امني كان عامل اساسي للنجاح ويظل داعم وسند لا غنى لنا عنه لإنجاح تثبيت الامن والاستقرار.

واكد اننا اليوم نستطيع القول ان زمن البلطجة و التقطع انتهى وان جنود النخبة يؤدون واجبهم في الحفاظ على كل شبر من محافظتهم.

مضيفا ان النخبة الشبوانية حققت انجاز أمني في وقت قصير منذ دخولهم. وان هناك تطلعات وسعي جاد للمزيد من انجاز كافة المطالب التي تنتظهرها المحافظة.

وثمن دور الامارات العربية على دعمها ومساندتها لهم النخبة والمجتمع نافذة الكترونية لتواصل مفتوح وأشاده شعبية

سعت قوات النخبة الشبوانية على الاهتمام بآراء المواطنين والإطلاع على ملاحظاتهم واستفساراتهم وتحسين طباعهم.

وقامت مؤخراً دائرة التوجيه المعنوي بقوات النخبة الشبوانية - معسكر العلم على تأسيس نافذة الكترونية تساعد على إيصال صوت المواطن للنخبة، واخذ ما يطرحه بعين الاعتبار والعمل على تحسينه وتطويره، وكذلك لتسهيل عملية توعية المواطنين على التعاون مع قوات النخبة لتحقيق اهدافها التي يطمح إليها كل مواطن شبواني غيور .

وتُعد هذه الخطوة "هادفة و إيجابية" في إطار تعزيز ثقة المجتمع المحلي ودورة الأساسي في دعم قوات النخبة وتسهيل مهامها وواجباتها في مكافحة الجريمة، وكذا لكسر الحاجز الذي ظل لعقود من الزمن عائق في عدم إيصال صوت المواطن للأجهزة الأمنية والعسكرية، وأخذت بعين الاعتبار قوات النخبة الشبوانية جميع الاخطاء التي مارستها الاجهزة الامنية المتعاقبة منذ عقود على حماية المحافظة، وحرصت على عدم ممارستها، وبادرت في استخدام الوسائل الحديثة للتواصل مع المجتمع.

اراء مسافرين ومواطنين

وعبر عدد من المواطنين في خط العبر تأييدهم للنخبة الشبوانية العاملين على تامين الخط الدولي العبر عتق كما انهم انهوا ظاهرة قطاع الطرق وعملوا على تامين الطريق وحركة السير في هذا الخط مضيفين ان النخبة من ابناء شبوة

لهذا تمكنوا من تامين الشركات النفطية وخاصة بالحاف كمرحلة اولى وأيضا العقلة التي اصبحت النخبة بالقرب منها ونامل ان تكون في حمايتهم من اجل اعاده الشركات للعمل.

وعلق آخر بالقول اليوم وأنت تمشي في الليل او النهار في شبوة تشعر بالأمن والأمان بعد أن تم تأمين الطرق في محافظة شبوة من قبل اولادنا العيون الساهرة النخبة الشبوانية وهذه الشهادة ليس مني وإنماء من المواطنين الذين يتحدثون عنها وعملهم على أرض الواقع.

المزيد في أخبار وتقارير قوات النخبة الشبوانية خط العبر مستقر وآمن والمسافرين بجهودكم نشعر بالأمان والطمأنينة تنتشر 12 نقطة لقوات النخبة الشبوانية في خط العبر الممتد من عتق شبوة الى مفرق العبر، حضرموت والسعودية ومأرب تقوم بتأمين الخط الدولي وحركة السير. وأدى ذلك لتأمين رئيس الجمهورية يطمئن على صحة محافظ عدن أجرى فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم،اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة عدن عبدالعزيز المفلحي. وأطمان رئيس الجمهورية خلال الاتصال على صحة محافظ قيادي في حزب صالح: الانقلابيون عصابات ولابد من إسقاطها اتهم القيادي في حزب المخلوع صالح، عادل الشجاع، حكومة الانقلابيين في صنعاء بأنها حكومة عصابات تسرق الناس. وقال الشجاع على صفحته في "فيسبوك"، إنها حكومة تمارس الكذب