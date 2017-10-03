رئيس الجمهورية يطمئن على صحة محافظ عدن
الثلاثاء 03 أكتوبر 2017 10:43 مساءً
الرياض ( عدن الغد ) سبأ :
الرياض ( عدن الغد ) سبأ :
أجرى فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم،اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة عدن عبدالعزيز المفلحي.
وأطمان رئيس الجمهورية خلال الاتصال على صحة محافظ عدن المفلحي بعد إجرائه عملية جراحية في إحدى مستشفيات القاهرة..متمنياً له الصحة والسعادة .
من جانبه، ثمن محافظ عدن حرص واهتمام رئيس الجمهورية من خلال متابعة حالته الصحية..مشيدا بروحه الوطنية العالية والجهود الكبيرة في دعم السلطة المحلية في العاصمة المؤقتة عدن ومتابعة جميع قضايا المحافظة وكافة المحافظات المحررة.
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