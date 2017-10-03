رئيس الجمهورية يطمئن على صحة محافظ عدن

مقالات الرأي

د. قاسم المحبشي إنصافاً لسالمين الذي نسيناه! منذ أربعة أسابيع تقريبا زارتني طالبة من قسم الإعلام والاتصال في كلية الأداب، كانت محجبة الوجه، سألتني بأدب

عبد الرحمن الخضر يا يافع الشموخ ويا ضالع الصمود هل تسمعني !! كثيرا ما كتبنا عن " يافع" وأشدنا بمواقف رجالها في كل المراحل وأهمها مواقفهم التاريخية في الفترة الاخيرة التي

حسن العجيلي قتلاهم وجرحاهم في نعيم وشهدائنا وجرحانا في انين ؟!!! نعم انها مأساة انسانية جاثمة على صدور ونفوس الجنوبيون تديرها عصابات ومافيا تجار الجروب والمخدرات وغسيل

احمد محمود السلامي دعوة المعلمين في عدن للإضراب .. تخــدمُ مَــنْ ؟! أدعو جميع المعلمين والمعلمات وأهالي التلاميذ في عدن والمحافظات المجاورة إلى عدم الاستجابة لدعوة الإضراب

صالح علي الدويل باراس علي بن راشد .. بئس الرجل ونعم القبيلة نحن في شبوة نتكلم كثيرا عن الفساد وضرورة محاربته لكن المؤسف انه عندما يتصدى مدير أي إدارة للفساد وتتم

أحمد محسن أحمد نقطة نظام .. كيف نكشف (بائعو) القضية .. والوطن؟! هذه الأيام من السهولة بمكان أن ينكشف لك ببساطة ذلك النفر الذين يساومون على بيع القضية الجنوبية بعرضها على

د. يوسف سعيد احمد اذا لم تكن أعمال صيانة الطرق جيدة اتركوها على حالها!. بات المواطن في بعض مناطق عدن يرى ان بعض الإصلاحات قد بدأت التي تقوم بها الجهات المحلية لإصلاح الطرق

محمد عبدالله الموس وحدة (المعادلة الصفرية) يقول الفقهاء ان المعادلة الصفرية في العمليات المالية هي حالة التساوي بين الانفاق والموارد وهي الحالة التي