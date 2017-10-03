اتهم القيادي في حزب المخلوع صالح، عادل الشجاع، حكومة الانقلابيين في صنعاء بأنها حكومة عصابات تسرق الناس.

وقال الشجاع على صفحته في "فيسبوك"، إنها حكومة تمارس الكذب والتضليل، داعياً إلى إسقاطها لأنه واجب، مشيراً إلى أنها لم تصلح سياسات ولا اقتصادا.

واتهم الشجاع يحيى الحوثي وزير التربية في حكومة الانقلابيين، شقيق زعيم الحوثيين، بأنه قادم من جماعة أسقطت حكومة وأسقطت بلداً ودمرته تحت ذريعة إسقاط الجرعة الاقتصادية.

وأوضح الشجاع أن المعلمين المضربين في صنعاء يمثلون ثورة حقيقية لإسقاط المتاجرين بأقوات الناس وأحلامهم.

المزيد في أخبار وتقارير قيادي في حزب صالح: الانقلابيون عصابات ولابد من إسقاطها اتهم القيادي في حزب المخلوع صالح، عادل الشجاع، حكومة الانقلابيين في صنعاء بأنها حكومة عصابات تسرق الناس. وقال الشجاع على صفحته في "فيسبوك"، إنها حكومة تمارس الكذب المخلافي يحث السفارة في القاهرة تذليل الصعوبات تجاه المواطنين اليمنيين والزائرين والدارسين حث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي ، اعضاء البعثة الدبلوماسية في سفارة بلادنا بالقاهرة، بذل المزيد من الجهود التي من شأنها تذليل الصعوبات تجاه رواج تجارة بيع اليمنيين لأعضائهم في مصر.. الضحايا يصبحون سماسرة باتت تجارة الأعضاء البشرية تلقى رواجًا كبيرًا في اليمن، وسط تدهور الأوضاع في المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون ،واستمرار الحرب والمعارك في مختلف