قيادي في حزب صالح: الانقلابيون عصابات ولابد من إسقاطها
الثلاثاء 03 أكتوبر 2017 09:13 مساءً
صنعاء ( عدن الغد ) خاص :
صنعاء ( عدن الغد ) خاص :
اتهم القيادي في حزب المخلوع صالح، عادل الشجاع، حكومة الانقلابيين في صنعاء بأنها حكومة عصابات تسرق الناس.
وقال الشجاع على صفحته في "فيسبوك"، إنها حكومة تمارس الكذب والتضليل، داعياً إلى إسقاطها لأنه واجب، مشيراً إلى أنها لم تصلح سياسات ولا اقتصادا.
واتهم الشجاع يحيى الحوثي وزير التربية في حكومة الانقلابيين، شقيق زعيم الحوثيين، بأنه قادم من جماعة أسقطت حكومة وأسقطت بلداً ودمرته تحت ذريعة إسقاط الجرعة الاقتصادية.
وأوضح الشجاع أن المعلمين المضربين في صنعاء يمثلون ثورة حقيقية لإسقاط المتاجرين بأقوات الناس وأحلامهم.
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