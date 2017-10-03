المخلافي يحث السفارة في القاهرة تذليل الصعوبات تجاه المواطنين اليمنيين والزائرين والدارسين

حث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي ، اعضاء البعثة الدبلوماسية في سفارة بلادنا بالقاهرة، بذل المزيد من الجهود التي من شأنها تذليل الصعوبات تجاه انجاز مصالح المواطنين اليمنيين والزائرين والدارسين في جمهورية مصر العربية الشقيقة.



واكد الوزير المخلافي في الاجتماع الموسع للذي عقده ،اليوم، في مقر السفارة اليمنية بالقاهرة وضم اعضاء البعثة الدبلوماسية والملحقيات الفنية بحضور سفير بلادنا لدى مصر، الدكتور محمد علي مارم ،و الملحق العسكري العميد ثابت عبد هيثم،ان وزارة الخارجية تبذل جهود كبيرة للعمل على تجاوز المشكلات ومعالجتها والعمل على كل ما من شأنه ايجاد الحلول للمشكلات التي تواجه اعضاء البعثة اليمنية في القاهرة والتعاون مع وزارة التعليم العالي لمعالجة اوضاع الطلاب الدارسين في الجامعات المصرية.



واشار المخلافي الى ان اليمن يمر بظروف استثنائية تقتضي التعاون والتفاهم من الجميع..مستعرضا تطورات الأوضاع في اليمن والجهود السياسية المبذولة لعودة سلطة القانون واستعادة الشرعية وتحقيق الأمن والاستقرار ..مشيدا بدور السفارة في القاهرة لما تقوم به من اعمال في خدمة الجالية الكبيرة والطلاب رغم شح الامكانيات وما تواجهها البلاد.





واستمع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية من السفير الدكتور محمد علي مارم ،الى طبيعة المهام والاعمال التي تنجزها السفارة في سياق عملها السياسي والدبلوماسي والخدمي للرعايا اليمنيين المقيمين والزائرين..مشيرا الى الاجراءات الجاري العمل بها لتفعيل وتنشيط العمل الدبلوماسي في السفارة في اطار سعيها وعملها لاعادة ترتيب برامجها وفعاليتها في بلد الاعتماد.





واستعرض السفير مارم توجه السفارة وما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية من العام 2017 والتي من شانها العمل على توثيق صلات التواصل والتعاون والتنسيق مع الجهات والمؤسسات في جمهورية مصر العربية والتي تربطها علاقات تعاون مع الجمهورية اليمنية.





وقدم مارم وعدد من اعضاء البعثة الدبلوماسية عرضا حول الالية والمعايير التي تنتهجها السفارة لانجاز الاعمال المناطة بها في القسم القنصلي وفريق العمل السياسي والملحقيات الطبية والثقافية والاعلامية والمغتربين..مستعرضين الجهود التي تقوم بها السفارة والملحقيات الفنية لانجاز مصالح واحتياجات الرعايا اليمنيين من الجالية والطلاب والدارسين.





كما تناول اللقاء المشاكل والصعوبات التي تواجه العمل القنصلي وخدمة الرعايا اليمنيين، وبحث الاليات التي تعمل على حلها وتذليلها في مختلف المجالات الطيبة والامنية والطلابية.

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