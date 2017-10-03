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عودة التراشق الإعلامي بين الحوثيين وانصار صالح

الثلاثاء 03 أكتوبر 2017 06:52 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

عادت التراشقات الاعلامية بين الحوثيين وانصار الرئيس المخلوع صالح مجددا بعد أن تمكن لجنة وساطة من ايقافها الشهر الماضي.

وهاجمت وكالة "خبر" التابعة للمخلوع صالح، وزراء جماعة الحوثي، واتهمتهم بتفكيك ما اسمته الجبهة الداخلية.

وشنت الوكالة هجوما على الوزير الحوثي حسن زيد وسمته بالوزير "حسن الفرح"، بعد مهاجمة للمخلوع صالح.

وكان الوزير الحوثي حسن زيد قد رد على صحفي في الوكالة بشأن المرتبات بطلبه اقناع "وثنهم" -يقصد صالح- بالتنازل عن ثروته الملياردرية للشعب.

وانتقدت الوكالة الاعتقالات التي تطال ناشطين، وتجاهل تصريحات الوزير حسن زيد.

وحملت الوكالة الحوثيين مسؤولية ما قالت عنه تداعيات تصريحات الوزير حسن زيد.

وعقب تغريدة القيادي الحوثي حسن زيد تبادل نشطاء من انصار صالح وآخرون يتبعون الحوثيين الاتهامات بشق الصف وانهاك الجبهة الداخلية.

 


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عودة التراشق الإعلامي بين الحوثيين وانصار صالح
عادت التراشقات الاعلامية بين الحوثيين وانصار الرئيس المخلوع صالح مجددا بعد أن تمكن لجنة وساطة من ايقافها الشهر الماضي. وهاجمت وكالة "خبر" التابعة للمخلوع صالح،
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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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