السفير الاصبحي يشيد بمواقف المغرب الداعم لليمن وقيادتها الشرعية
الرباط(عدن الغد) سبأ
أشاد سفير بلادنا لدى المملكة المغربية الشقيقة عزالدين الأصبحي،بمواقف المغرب الداعم لليمن وقيادتها الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والحكومة الشرعية والتي تجسدت بعضوية المغرب في التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية.
وأشار السفير الاصبحي خلال لقائه ،اليوم، مدير دائرة التشريفات والبروتكول بمبنى وزارة الخارجية والتعاون الدولي المغربية السفير انس خالص ،الى مواقف المملكة المغربية المستمرة في دعم اليمن في مختلف المحافل الدولية.
وأكد الأصبحي على اعتزاز اليمن قيادة وحكومة وشعبا بالعلاقات الثنائية بين البلدين وما تشهده من تطور في مختلف المجالات..لافتاً الى أن المغرب ملكا وحكومة وشعب شكل نموذجا يحتذى به في تعزيز الاستقرار والتنمية وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
من جهته أكد السفير خالص على ثبات موقف المملكة المغربية ودعمها لليمن والسلطة الشرعية في اليمن..مشيراً الى ان دعم اليمن ووحدته الترابية واستقراره من ثوابت المغرب.
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