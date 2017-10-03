شيخ قبلي يدعو حكومة بن دغر لترتيب اوضاع المجندين ذوي المؤهلات الجامعية ودمجهم بمرافق مدنية

دعا الشيخ القبلي في مضاربة لحج نبيه سعيد راشد القديح حكومة الدكتور احمد عبيد بن دغر للعمل من أجل دمج العسكريين من حملة المؤهلات الجامعية في المرافق المدنية.

وقال القديح في تصريح لعدن الغد ان العديد من المرافق المدنية باتت اليوم في امس الحاجة لتلك المؤهلات الجامعية المختلفة، مشيرا الى ان العديد من المرافق ومنها المرافق الصحية والمدارس باتت تفتقر لتلك الكوادر حيث وان العديد منها لا تستطيع القيام بدورها بسبب العجز القائم في طاقم تلك المرافق سيما المرافق التعليمية الحكومية.

لافتا الى ان الكثيرين من شباب الجنوب من حمله المؤهلات وتحت وطأة الفقر والبطالة اضطروا للانضمام للسلك العسكري والامني.

واضاف القديح في اطار مناشدته للحكومة ان مثل هكذا اجراءات وعمل التسهيلات والتنسيق مع الدفاع والداخلية والخدمة المدنية سيخفف الكثير من الاعباء والمشاكل المتراكمة. وذلك عبر احالة هذه الكوادر للعمل المدني، مشددا على ان هذه الاجراءات قد تعمل على الحد من الازدواج الوظيفي ناهيك عما يمكن ان يستفاد من تلك الطاقات الجامعية في الصحة والتربية ومجالات خدمية مجتمعية اخرى كثيرة.

الى ذلك جدد الشيخ القديح دعوته للحكومة سرعه حل هذه الازمه خصوصا مع بد تدشين العام الدراسي الحالي، معتبرا ان مثل هذه التسهيلات تأتي في اطار صلب ومهام الحكومة والدعوات المتكررة للعديد من القيادات لتنظيم العمل المؤسسي ودمج القوات في اطار مرافق حكومية موحدة .

هذا وقد اشاد الشيخ قديح بكل التحركات الحكومية – كما قال - نحو العمل المؤسسي لبناء مرافق مؤسسية بعيدا عن الولاءات والعمل المليشاوي غير المنظم.

واضاف اننا نتعشم في حكومة بن دغر ونامل خيرا كثير نحو اعاده وتطبيع الاوضاع في البلد. وبناء أسس دولة مدنية حديثه ترتقي لطموحات وامال وتضحيات دماء الشهداء.

*من على يوسف الدباش

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