رئيس الوزراء يلتقي بقائد محور العند العميد الركن ثابت جواس

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، على الأدوار الكبرى التي تقع على عاتق قيادة وأفراد محور العند واللواء 131مشاه..مشيداً بحجم التضحيات التي قدمها في مواجهة المليشيا الانقلابية، ودحرهم خائبين من مختلف المناطق والجبهات.



جاء ذلك، خلال لقائه اليوم قائد محور العند واللواء 131مشاه العميد الركن ثابت مثنى جواس، الذي استعرض جملة من المهام المنوطة بمحور العند واللواء 131مشاه ودوره في مواجهة مليشيا التمرد والانقلاب..مؤكداً جاهزية المحور للقيام بالمهام المستقبلية التي تكفل بناء جيش وطني يدافع عن الوطن.



وأشاد رئيس الوزراء بالسجل النضالي الحافل الذي يتميز به القائد ثابت جواس، قائلاً: " لن ينس التاريخ ما حققتموه من انتصارات وطنية عظيمة، كنتم ولازلتم قادة مخلصون تعملون بكل تفاني وإخلاص لإعلاء راية الوطن والدفاع عن أرضه بكل ما تملكون من قوة وعزة وشموخ".



وأكد رئيس الوزراء عزم الحكومة انطلاقاً بتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لاستعادة دور قاعدة ومعسكر العند في بناء الجيش الوطني اليمني و الاضطلاع بمهامها الكبيرة في التجنيد و التدريب كما كان في السابق.



وشدد الدكتور بن دغر،على ضرورة المضي بخطى واثقة في سبيل بناء الجيش الوطني على أسس وطنية جامعة ترسي مداميك جيش يحمي الوطن ويذود عن سيادة أراضيه.

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