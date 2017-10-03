قال الاستاذ عارف ناجي علي رئيس المجلس التنسيقي للمنظمات غير الحكومية بعدن ان استطلاع الرأي الذي نشر مركز عدن للبحوث الاستراتيجية والاحصاء نتائجه اليوم صنع صورة واضحة عن المجلس على الاقل لدى الشريحة المشاركة في الاستطلاع وهي شريحة تمثل عينة يمكن ان تكون مؤشرا على رأي الناس فيه.

وقال ناجي خلال حلقة نقاش شارك بها كممثل لمنظمات المجتمع المدني بعدن : استطلاع الرأي هذا نشكر عليه مركز عدن للبحوث الاستراتيجية والاحصاء وهو منظمة مجتمع مدني اكد بهذا الاستطلاع ان الشراكة بين المجتمع المدني والسلطة لابد منها.

وأضاف ناجي لا يمكن النهوض دون وجود شراكة حقيقة بين السلطة اي سلطة رسمية وبين المجتمع المدني كمنظمات تقدم عمل مدني حقوقي واحصائي وتنموي .

ونشر مركز عدن للبحوث الاستراتيجية والاحصاء نتائج اوسع استطلاع رأي للشعب الجنوبي حول المجلس الانتقالي في حلقة نقاش حضرها ممثل عن المجلس ونخبة من المجتمع

المزيد في أخبار وتقارير رئيس الجمهورية: ما حذرنا منه مراراً نراه اليوم واقعاً في صنعاء عبر الاجندة الدخيلة استقبل فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية،اليوم،سفيري الولايات المتحدة الامريكية ماثيو تولر والمملكة المتحدة لدى بلادنا سايمون شيكليف. جرى خلال الحوثيون يلجئون إلى أساليب الترغيب والترهيب لكسر اضراب المعلمين لجأت مليشيات الحوثي الى استخدام أساليب الترغيب والترهيب لكسر اضراب المعلمين في المحافظات التي يسيطرون عليها. وقال معلمون لـ(عدن الغد) أن جماعة الحوثي وزعت عبر رئيس المجلس التنسيقي للمنظمات غير الحكومية بعدن :الاستطلاع وضع صورة واضحة (للمجلس) قال الاستاذ عارف ناجي علي رئيس المجلس التنسيقي للمنظمات غير الحكومية بعدن ان استطلاع الرأي الذي نشر مركز عدن للبحوث الاستراتيجية والاحصاء نتائجه اليوم صنع صورة