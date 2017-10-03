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رئيس المجلس التنسيقي للمنظمات غير الحكومية بعدن :الاستطلاع وضع صورة واضحة (للمجلس)

من الندوة اليوم الثلاثاء
الثلاثاء 03 أكتوبر 2017 02:53 مساءً
عدن (عدن الغد)خاص:

قال الاستاذ عارف ناجي علي رئيس المجلس التنسيقي للمنظمات غير الحكومية بعدن ان استطلاع الرأي الذي نشر مركز عدن للبحوث الاستراتيجية والاحصاء نتائجه اليوم صنع صورة واضحة عن المجلس على الاقل لدى الشريحة المشاركة في الاستطلاع وهي شريحة تمثل عينة يمكن ان تكون مؤشرا على رأي الناس فيه.

 

 

وقال ناجي خلال حلقة نقاش شارك بها كممثل لمنظمات المجتمع المدني بعدن : استطلاع الرأي هذا نشكر عليه مركز عدن للبحوث الاستراتيجية والاحصاء وهو منظمة مجتمع مدني اكد بهذا الاستطلاع ان الشراكة بين المجتمع المدني والسلطة لابد منها.

 

وأضاف ناجي لا يمكن النهوض دون وجود شراكة حقيقة بين السلطة اي سلطة رسمية وبين المجتمع المدني كمنظمات تقدم عمل مدني حقوقي واحصائي وتنموي .

 

ونشر مركز عدن للبحوث الاستراتيجية والاحصاء نتائج اوسع استطلاع رأي للشعب الجنوبي حول المجلس الانتقالي في حلقة نقاش حضرها ممثل عن المجلس ونخبة من المجتمع

 

 


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رئيس المجلس التنسيقي للمنظمات غير الحكومية بعدن :الاستطلاع وضع صورة واضحة (للمجلس)
قال الاستاذ عارف ناجي علي رئيس المجلس التنسيقي للمنظمات غير الحكومية بعدن ان استطلاع الرأي الذي نشر مركز عدن للبحوث الاستراتيجية والاحصاء نتائجه اليوم صنع صورة




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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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