السفير السعودي: الحوثيون يطبقون مشروع إيران في إهانة كل عربي أصيل

قال سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن "محمد آل جابر" إن الحوثيين يطبقون مشروع إيران على أبناء الشعب اليمني في إهانة القبائل والسياسيين والإعلاميين.

وفي تغريدة للسفير "آل جابر" على تويتر أكد إن استمرار الحوثيين بإهانة وقتل مشايخ وأبناء القبائل والسياسيين والاعلاميين اليمنيين يأتي تنفيذا لمشروع ايران لاستهداف كل يمني وعربي اصيل.

وتعتقل مليشيات الحوثي منذ بداية حربها على المدن والمحافظات اليمنية مطلع العام 2014 الالاف من المعتقلين وتنفذ اختطافات بالقوة للسياسيين والصحفيين المعارضين لفكر الجماعة.

كما تمارس المليشيات كافة أنواع التعذيب والبعض يصل إلى القتل في سجون سرية في المناطق التي تسيطر عليها بالقوة.

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