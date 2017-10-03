قال الدكتور محمد علي ناصر رئيس قسم الاعلام بجامعة عدن ان على المجلس الانتقالي الاهتمام واستيعاب ما قاله الناس عن المجلس من ملاحظات وتوصيات في استطلاع الرأي الذي نشر مركز عدن نتائجه خلال حلقة نقاش حضرها الدكتور مع ممثل عن المجلس وممثل عن المجتمع المدني ونخبة اخرين.

وقال علي ناصر ان هناك ملاحظات منهجية على الاستطلاع من حيث قصر المقدمة وقلة المشاركات من الاناث وعدم ترقيم صفحات الاصدار الورقي عن تقرير النتائج كما تمنى بان توزع الاستمارات الورقية في الاستطلاعات القادمة على جميع المحافظات وليس العاصمة عدن فقط.

وأضاف الدكتور: نشكر المركز على الجهد الذي قام به وهي خطوة شجاعة من منظمة مدنية مستقلة ونحن بحاجة الى هذه الاستطلاعات لاسيما في مثل هذه الظروف.

واعطى الدكتور ناصر تقييم ممتاز للاستطلاع مذكرا بأهمية الاخراج الجيد لمثل هذه الاستطلاعات ومعتبرا ان هذه كتجربة اولى للمركز تعد نجاح متمنيا من المجلس الانتقالي الاخذ بما جاء في التوصيات.

المزيد في أخبار وتقارير رئيس قسم الاعلام بجامعة عدن: على (الانتقالي ) الاهتمام بما قاله الشعب عنه قال الدكتور محمد علي ناصر رئيس قسم الاعلام بجامعة عدن ان على المجلس الانتقالي الاهتمام واستيعاب ما قاله الناس عن المجلس من ملاحظات وتوصيات في استطلاع الرأي الذي مركز دراسات بعدن ينشر نتائج اوسع استطلاع رأي عن المجلس الانتقالي نشر مركز للدراسات بعدن نتائج اوسع استطلاع رأي مستقل عن المجلس الانتقالي الجنوبي اعد بطرق علمية تلبي المعايير المعتمدة في العالم ويمثل رأي عينة عشوائية من الشعب حول مصدر بالوزارة : مجاميع تقتحم بعض مدارس عدن لفرض الإضراب بالقوة أفاد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أن هناك مجاميع تسعى إلى فرض الإضراب في مدارس عدن بالقوة.. موكدا أنه تم الإبلاغ عن وجود مجموعات بلطجية تعدت على حرمات