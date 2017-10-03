رئيس قسم الاعلام بجامعة عدن: على (الانتقالي ) الاهتمام بما قاله الشعب عنه
عدن (عدن الغد)خاص:
قال الدكتور محمد علي ناصر رئيس قسم الاعلام بجامعة عدن ان على المجلس الانتقالي الاهتمام واستيعاب ما قاله الناس عن المجلس من ملاحظات وتوصيات في استطلاع الرأي الذي نشر مركز عدن نتائجه خلال حلقة نقاش حضرها الدكتور مع ممثل عن المجلس وممثل عن المجتمع المدني ونخبة اخرين.
وقال علي ناصر ان هناك ملاحظات منهجية على الاستطلاع من حيث قصر المقدمة وقلة المشاركات من الاناث وعدم ترقيم صفحات الاصدار الورقي عن تقرير النتائج كما تمنى بان توزع الاستمارات الورقية في الاستطلاعات القادمة على جميع المحافظات وليس العاصمة عدن فقط.
وأضاف الدكتور: نشكر المركز على الجهد الذي قام به وهي خطوة شجاعة من منظمة مدنية مستقلة ونحن بحاجة الى هذه الاستطلاعات لاسيما في مثل هذه الظروف.
واعطى الدكتور ناصر تقييم ممتاز للاستطلاع مذكرا بأهمية الاخراج الجيد لمثل هذه الاستطلاعات ومعتبرا ان هذه كتجربة اولى للمركز تعد نجاح متمنيا من المجلس الانتقالي الاخذ بما جاء في التوصيات.
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